Izložba slika Nikole Radosavljevića „Tražim kuću“

Večeras u 19 časova će u Umetničkoj galeriji biti otvorena izložba slika Nikole Radosavljevića pod nazivom „Tražim kuću“.

Izložba predstavlja ciklus grafičkih instalacija „Tražim kuću / I am looking for a house“ nastao u poslednje četiri godine. Radovi ,,In God’s House”, ,,Heart of Armour”, ,,Elementi doma” i ,,House where noone died” udruženi na ovoj izložbi u sebi oslikavaju nevidljive, trajne i jasne potrebe vremena u kome smo. Radovi iz ovog ciklusa jedinstveni su dnevnički zapisi nad razmatranjem bliskosti i povezanosti, generacijskih prepletanja, ali i uslova života i razvoja pojedinca i kolektiva u svakodnevici.

Izložba se priređuje sa podrškom Ministarstva kulture Republike Srbije. Kustos izložbe je Biljana Grković, istoričarka umetnosti i muzejska savetnica.

Izložba će biti otvorena do šestog marta.

O.M.

Foto: Fejsbuk/ Narodni muzej Kruševac