Izložba „Nejednake geografije“ u Umetničkoj galeriji Kruševac

U Umetničkoj galeriji Kruševac danas u 19 časova biće otvorena izložba „Nejednake geografije“ umetničke grupe diSTRUKTURA, koju čine Milica Milićević i Milan Bosnić. Postavka će biti otvorena za posetioce do 8. decembra

Izložba obuhvata najnoviju seriju radova nastalu u okviru projekta Possibility of the Sublime (Mogućnost uzvišenog), u kojoj autori kroz slike, fotografije, video i crteže istražuju povezanost prirode, tehnologije i društva. Njihov umetnički izraz usmeren je na pitanja ekologije i ekonomije, promatrajući pejzaž kao mesto gde se ukrštaju interesi zajednice, moći i prirodnih procesa.

Inspiraciju za radove pronašli su u pejzažu rudarskog grada Majdanpeka i planine Starice, čije je lice poslednjih godina drastično promenjeno usled rudarskih aktivnosti. Kroz umetničku interpretaciju autori preispituju odnos čoveka prema prirodi i posledice eksploatacije resursa, istovremeno otvarajući pitanje da li u devastiranom pejzažu može opstati osećaj uzvišenog i lepog.

Poseban deo projekta posvećen je nekadašnjim radnicama „Zlatare Majdanpek“, čije su sudbine i iskustva umetnici ugradili u video-performans, kao simbol povratka oduzetog prostora i metaforu ozdravljenja. U radu sa lokalnim stanovništvom, diSTRUKTURA istražuje i ideje o mogućem budućem izgledu pejzaža, koristeći veštačku inteligenciju za stvaranje vizija prostora koji bi mogao biti oblikovan „voljom zajednice“.

Kroz ovaj projekat, umetnici pozivaju na razmišljanje o odgovornosti savremenog društva prema prirodi, o granicama između etičkog i estetskog, kao i o ulozi umetnosti u razumevanju i prevazilaženju ekoloških i društvenih kriza.

Izložba je realizovana u saradnji Umetničke galerije Kruševac sa Galerijom savremene likovne umetnosti u Nišu, Umetničkom galerijom „Nadežda Petrović“ u Čačku i ProArtOrg-om iz Beograda. Autor teksta u katalogu je dr Sanja Kojić Mladenov, a kustos izložbe u Kruševcu je Biljana Grković.