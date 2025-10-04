Izložba Narodnog muzeja Kruševac „101 tašna“ 7. oktobra u Kući Simića

U Kući Simića će u utorak, 7. oktobra, sa početkom u 18 sati biti otvorena izložba Narodnog muzeja Kruševac „101 tašna“

Izložbu je pripremila viši kustos pedagog Narodnog muzeja Kruševac Zorana Drašković. Na izložbi će biti predstavljena izuzetna kolekcija tašni iz privatnih vlasništva, koja obuhvata period od početka dvadesetog veka do današnjih dana.

Na izložbi će biti prikazan razvoj ženskih tašni kao jednog od najvažnijih modnih i kulturnih simbola. Posetioci će biti u prilici da vide predmete koji svedoče i promenama u stilu, materijalima i funkcijama ovih dragocenih modnih detalja.

„101 tašna“ nije samo izložba predmeta, već i priča o istoriji ženskog stila, ženstvenosti i evoluciji mode.

Ova izložba predstavlja pravi izvor inspiracije za sve ljubitelje mode, istorije i kulture.

O. M.