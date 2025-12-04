Izgradnja nove ulice kod stadiona Jedinstva

Na prostoru Starog aerodroma, u toku su radovi na izgradnji saobraćajnice koja je usko vezana za stadion Jedinstvo. Planirana je i izgradnja 95 parking mesta za automobile i dva za autobuse

Dužina ulice je 232 metara, širina 6 metara, a predviđeno je da saobraćajnica ima obostrani trotoar oko metar i po, te će cela regulacija saobraćajnice biti 9 metara, navode iz Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje.

Radovi se finansiraju iz gradskog budžeta i iznose nešto više od 41 milion dinara bez pdv-a. Izvođač radova je kruševačko preduzeće „Tehnogradnja“ koje je uvedeno u posao sredinom oktobra, a rok za izvođenje radova je 90 dana.

– Oni su otprilike završili sve podzemne instalacije i sada se radi na postavljanju ivičnjaka. Nakon toga će uslediti asfaltiranje, te je više od 50 odsto posla završeno i očekujemo do kraja godine, ako vremenski uslovi dozvole, da se završi ovo gradilište – naveo je Miloš Jović, direktor JP za urbanizam i projektovanje.

Jović je naveo da je u narednom periodu, Grad predvideo i izgradnju još jedne saobraćajnice koja će povezati Aerodromsku ulicu i ulicu Žrtava fašizma koja je paralelna sa Bruskim putem.