Izdata građevinska dozvola za prvu fazu izgradnje Istočne obilaznice

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je javnom preduzeću Putevi Srbije građevinsku dozvolu za prvu fazu izgradnje Istočne obilaznice Kruševca

Dozvoljava se investitoru Republika Srbija – JP Putevi Srbije, izgradnja istočne obilaznice Kruševca, državni put IB reda br.38, od mosta preko reke Rasine do petlje Kruševac istok, od km 6+493.00 do km 8+417.38, I faza – leva kolovozna traka i javnog osvetljenja – stoji u rešenju o građevinskoj dozvoli donetom 4. decembra.

U rešenju je navedeno i da je predračunska vrednost radova 649,74 miliona dinara bez PDV-a, što je približno 5,6 miliona evra.

Podsećamo, radovi na istočnoj obilaznici su započeti 2023, ali u prekidani zbog imovinsko-pravnih odnosa, pa opet otpočinjani.

Za sada, prema navodima medija iz oktobra, završen je deo prve deonice – od petlje Kruševac‑Istok do kružnog toka kod Latifovića, i tada je portalu Odjek u JP Putevi Srbije rečeno da je u toku tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole.

Završetak prve deonice neophodan je za otvaranje naplatne rampe Kruševac-Istok.

Obilaznica se radi u pet etapa i njena dužina je ukupno osam kilometara od isključenja sa Moravskog koridora na petlji Kruševac istok do Bruskog puta.

Ova obilaznica, trebalo bi da obezbedi rasterećenje saobraćaja u Kruševcu i povezivanje na Moravski koridor.

Pre nekoliko dana Vlada je utvrdila i javni interes za eksproprijaciju zemljišta.

Izvor: eKapija

Foto: Screenshot YouTube RTK