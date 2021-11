Izbori za članove Saveta mesnih zajednica: Prijavljuju se kandidati (VIDEO)

Prvog dana podnošenja kandidatura za učestvovanje na izborima za članove Saveta mesnih zajednica podneto je i prihvaćeno 146 kandidatura. Prijave se u kruševačkoj Službi mesnih zajednica podnose do 10. novembra, bira se ukupno 513 članova u 54 mesne zajednice, a izbori se održavaju 28. novembra

– Podnošenje predloga kandidata počelo je 1. novembra. Prvog dana do 18 časova je podneto 146 predloga. Izborna komisija je zasedala, utvrdila da su svi kandidati ispunili propisane uslove, usvojila je i proglasila te kandidature – kazala je za KruševacGrad.rs predsednica Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Savete mesnih zajednica Jelena Ćurković.

Kandidati se prijavljuju do 10. novembra, do kada će Izborna komisija svakodnevno zasedati i proveravati da li ispunjavaju propisane uslove, te zatražiti otklanjanje nedostataka tamo gde budu uočeni. Prijave se podnose od sedam do 18 časova u Službi mesnih zajednica.

– Redosled kanididata na glasačkim listićima će biti urađen prema vremenu proglašenja kandidature – dodala je ona.

Za člana Saveta mesne zajednice može da se kandiduje osoba koja živi na području određene mesne zajednice, odnosno naseljenog mesta koje joj pripada, te koja prikupi deset potpisa građana sa tog područja.

Saveti kruševačkih mesnih zajednica imaju od pet do 11 članova, u zavisnosti od toga da li i koliko naseljenih mesta obuhvata jedna mesna zajednica. Za Savete 54 mesne zajednice ukupno se bira 513 članova.

U mesnim zajednicama koje obuhvataju više naseljenih mesta prave se glasački listići za svako od tih naseljenih mesta posebno. Građani glasaju za onoliko članova Saveta koliko je predviđeno da ima određena mesna zajednica. Isto važi i za naseljena mesta u kojima građani glasaju za onoliko kandidata koliko prema statutu konkretne mesne zajednice u njenom Savetu ima članova iz tog naseljenog mesta.

