Izbori 2022: Patriotski blok poručio da jedini donosi suštinsku promenu

Predstavnici Patriotskog bloka, odnosno Srpskog pokreta Dveri i POKS-a, koji su u koaliciji na predstojećim parlamentarnim izborima, a kao zajedničkog kandidata za predsednika podržavaju Boška Obradovića, lidera Dveri, poručili su večeras Kruševljanima da su sve ostale opcije republikanske i da znače samo privid promena, te da glas za njihovu koaliciju jedino znači suštinsku promenu.

Potpredsednik Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije, Mirko Čikiriz, kazao je da se na vlasti smenjuju različite opcije, ali da sve pripadaju republikancima:

–Oni koji su bili na vlasti i ovi sada, su republikanci, ojade državu, pa u krug, smenjuju se, u zatvor ne ide niko, a izvršitelji ojadiše narod.

On je konstatovao da je Srbija postala zemlja nepravde, poručivši da će koalicija koja se zalaže za obnovu monarhije, kada dođe na vlast obeštetiti bankarske klijente, penzionerima vratiti ono što im je aktuelna vlast otela, a radnicima propalih preduzeća isplatiti zarade koje su im ona ostala dužna.

Istakao je da je u fokusu programa te stranke „srpska majka koja radi dva radna vremena“ te da će se zalagati da sve žene koje rode četvoro i više dece dobiju nacionalnu penziju, da do starosti deteta do šest godina ne smeju da rade treću smenu, da im bude plaćen prekovremeni rad. Poručio je da je Srbiji potrebno da se vrati u normalan sistem vrednosti, nasuprot ovom koji je aktuelan, u kome su kriminalci popularni.

Da je prostor na kome živimno uvek bio na meti imperijalista kazao je potpredsednik Pokreta Dveri Milovan Jakovljević:

–Oni hoće da nas porobe, a to čine regrutujući kolonijalne upravnike i sve im je jedno da li je to neko iz ovog sada ili iz prethodnog režima. Razliku pravi Boško Obradović, koji je rodoljub, a za njih je on glogov kolac. Naš program saglasan je sa programom POKS-a.

Kruševljanima su se obratili i sugrađani, lideri ovdašnjih odbora pomenutih političkih partija.

Predsednik Gradskog odbora POKS-a Zoran Radojević, koji je i odbornik u Skupštini Grada, očekuje da ta stranka u koaliciji sa Dveri ostvari bolji izborni rezultat u odnosu na prethodne izbore:

-Na listiću ima svega i svačega, zelenaši, davitelji, spasitelji, većina je vlasništvo SNS-a. Broj 11 je bolje, drugačije, različitije, znači promenu državnog uređenja i dolazak kvalitetnih ljudi.

Predsednik kruševačkog Odbora Dveri Slobodan Kostić poručio je da društvo mora da ima elitu koja postavlja norme u okviru kojih se gradi pristojno, moralno društvo, a povratak monarhiji je prvi korak koji na tom putu treba učiniti.

Svoje aforizme okupljenima je kazivao Kruševljanin, poznati aforističar, Ivko Mihajlović.

J.B.