Izbori 2022: Marinika Tepić i Zdravko Ponoš na skupu koalicije „Ujedinjeni za pobedu Srbije“ u Kruševcu

Predsednički kandidat koalicije „Ujedinjeni za pobedu Srbije“, Zdravko Ponoš, Marinika Tepić, nosilac te liste na parlamentarnim izborima, te kandidati sa poslaničke liste iz Rasinskog okruga i drugih delova Srbije, predstavili su se večeras Kruševljanima, u punoj sali bioskopa „Kruševac“.

Obraćajući se okupljenima na predizbornoj konvenciji u Kruševcu, predsednički kandidat Koalicije Zdravko Ponoš, skrenuo je pažnju da u aktuelnoj situaciji postoji opasnost da se rat u Ukrajini nametne kao glavna predizborna tema i dodao da to ne smemo da dozvolimo.

–Ratova je bilo i biće, mi smo naše odratovali, nama je dosta. Taj će se rat završiti ovako ili onako, neki drugi su bili i završili se, traju i dalje neki drugi malo dalje, ovaj je opasniji, blizu nam je, uticaće na bezbednosne aspekte, političke, ekonomske, na naš život u svakom pogledu, ali mi ne možemo previše da utičemo na taj rat – objasnio je on.

Ono na šta možemo da utičemo, poručio je Ponoš, jesu izbori i njima treba da se posvetimo, jer oni utiču na naše živote, ali i na to kako će se taj rat odraziti na nas. Ocenio je da predsednik države, umesto da sagleda šta se dešava i kako to da amortizuje, pravi paniku.

–Zašto sada imamo situaciju da se rat u Ukrajini na nas odražava i politički i bezbednosno i ekonomski, da je to tako drastično. Pa zato što imamo privatnu državu, zato što se ova država vodi kao privatno vlasništvo. Neko je spoljnu politiku doživeo tako da misli da će nam pomoći što se on četiri puta rukovao u danu sa Trampom ili imao 19 sastanaka sa Putinom.

Komentarišući situaciju sa energentima, Ponoš je potvrdio da su energenti važni, ali i da postoje alternativni putevi snabdevanja:

– Gas jeste problem, ali koliko god bila nevolja, neće dozvoliti ni oni koji ga snabdevaju ni oni koji ga koriste u Evropi da sebi prave štetu. Putuje i oružje na obe strane, ali putuje i gas. Mi treba da vidimo kako ćemo sebi da obezbedimo tih pet miliona kubika dnevno koliko nam treba da bi srpska privreda radila.

Ozbiljna vlast u Srbiji, ocenio je Ponoš, treba da razmisli zašto mi imamo rezerve energenata i sirovina za dva, dok države u Evropi prave zalihe za šest meseci. Takođe, i kako može da iskoristi to što su Rusija i Ukrajina do sada držale četvrtinu svetskog tržišta žitarica, objasnivši da za Srbiju to može da bude i prilika:

-Imamo dovoljno žitarica za sebe, možda može tu nešto da se zaradi, cena će da raste, a tamo nevolja neće da se završi za par meseci. Ozbiljna vlast bi razmišljala o tome.

Poručio je da vreme da Srbija konačno dobije aministraciju, a ne vlast, odnosno „ljude koji su dobili na određeno vreme priliku da pomažu da se neke zajedničke stvari dobro i kvalitetno rade na što jeftiniji način“.

–Da sve te nevolje koje nas okružuju i na koje ne možemo da utičemo, uzmemo u obzir, da amortizujemo njihov pritisak na naše stanovništvo da bismo mogli normalno da živimo. Imamo zemlju gde se Bog prilično dugo zadržao kad je delio, dao nam je lepu zemlju i čist vazduh, dao nam je i dobre ljude, dao nam je samo lošu vlast. To nije teško da promenimo, to se olovkom radi – poručio je Ponoš.

Kruševljanima se obratila i Marinika Tepić, nosilac liste za parlamentarne izbore koalicije „Ujedinjeni za pobedu Srbije“. Ona je upitala kako je to „Bratislav Gašić uspeo da se oslobodi za smrt pilota Omera Mehića i cele njegove posade i jedne bebe, a odgovarao samo zbog vređanja novinarke i kako je nakon toga nagrađen i postao prvi čovek Službe bezbednosti“.

Ona je ocenila da je vreme za korenite promene dodavši da se to vidi tokom obilaska Srbije:

–Ljudi koji su na našoj listi znaju kako se voli i vodi Srbija i oni će sprovesti četiri ključne tačke našeg programa, a to su povratak pravde, uspostavljanje ekonomskog patriotizma, čovek na prvom mestu, život ispred profita.

U svom obraćanju, zamenica predsednika Demokratske stranke Dragana Rakić poručila je da će aktuelna vlast odgovarati za sve žene koje su godinama obespravljene.



–Svi Gašići u Srbiji odgovaraćete za sve doktorke koje ucenjujete specijalizacijama jer ne žele da se učlane u vašu kriminalnu organizaciju, jer ne skupljaju kapilarne glasove, odgovaraćete za sve profesorke koje su imale problem jer nisu htele da botuju, za sve majke koje sa aerodroma u svet ispraćaju decu. Mi smo se ujedinili da bi Srbija pobedila, Srbija u kojoj ćete moći da se zaposlite, a da niste član ni jedne političke partije – poručila je Rakićka.

Potpredsednik Narodne stranke i jedan od kandidata za poslanika Miroslav Aleksić rekao je da će svi morati da odgovaraju za učinjeno, a da će gradjanima biti vraćeno dostojanstvo:

–Srbija može da se ujedini, da pobedjuje, treba da bude ozbiljna zemlja, a ne da ima predsednika koji se prenemaže.

Predsednik Pokreta slobodnih gradjana Pavle Grbović je, govoreći o obrazovanju u Srbiji, naveo da „naš obrazovni sistem garantuje neuspeh jer 48 odsto profesora u osnovnim školama i 51 odsto u srednjim školama nema stalni radni odnos“.

–To su ljudi kojima poveravamo decu da presudno utiču na njihov razvoj. Oni obavljaju najodgovornije poslove uglavnom za prosečnu platu, koja je u Srbiji mizerna i ponižavajuća. Poražavajući su, takođe, ugovori o privremenim i povremenim poslovima. Uvedeni su da bi se ropstvo ozakonilo, nemate odmor ni prekovremeno, a četvrtina građana Kruševca danas radi pod takvim ugovorom. Da li smo građani ili privremeni i povremeni građani i imamo privremena i povremena prava. Takvi građani ne žive u državi već u zatvoru – poručio je on.

Jedan od kandidata za poslanika Slaviša Ristić iz Zubinog potoka, je govoreći o položaju Srba na Kosovu i Metohiji kazao da su do dolaska Aleksandra Vučića na vlast Srbi na Kosovu imali svoje institucije, izlazili na izbore koje je raspisivala Srbija, imali su svoje organe vlasti, organe državne uprave, bili deo telekomunikacionih i energetskih sistema Srbije, te da se sve to promenilo.

–Nema slobode i pravde na Kosovu i Metohiji bez slobodne Srbije. Srbija je okupirana, njene organe je okupirao jedan čovek. Ako hoćemo da branimo pravo Srba da ostanu na Kosovu, ovaj put, svako u svom mestu, olovku u ruke i da svrgnemo sultana Vučića, to je jedina šansa – poručio je Ristić.

Kruševljanima su se predstavila i dvojica sugrađana, koji su na listi za poslanike. Predsednik kruševačkog odbora Narodne stranke Dejan Stevanović, kazao je da su predstojeći izbori legalan način da se Srbija iz korena promeni, jer je Srbija potlačena, a narod ugnjeten:

–Nećemo dozvoliti da se neko oseća kao poturica u svojoj zemlji, da mora da poznaje nekoga da bi završio nešto što mu po Zakonu pripada.

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde, Kruševljanin Ivan Mandić, takođe jedan od kandidata za poslanika, podsetio je da je u Kruševcu i Srbiji teško biti opozicionar te da su se na večerašnjoj konvenciji okupili najhrabriji Kruševljani.

–Kruševac je uzurpirani grad, ali naša lista će pobediti i poslati ih na smetlište istorije, a vratiće i poslednji milimetar imovine koju su oteli. Kruševac će konačno dobiti narodne poslanike koji neće recitovati pesmice, hvaliti predsednika, već će zastupati svoje sugrađane – kazao je Mandić.

Podsetimo da je na izbornoj listi za narodne poslanike liste „Ujedinjeni za pobedu Srbije“ 11 kandidata sa područja Rasinskog okruga. Među njima su, osim Aleksića, Stevanovića i Mandića, još Marija Lukić (SSP) iz Brusa, Kruševljanin Srđan Milivojević (DS), Katarina Radić (NS) iz Trstenika, Kruševljanke Katarina Panić (SSP), Dragana Stevović (SSP), Bojana Stanojević (SSP), Goranka Vilimanović (DS) i Gordana Čabrić (NS) iz Varvarina.

