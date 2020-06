U Kruševcu je do 18 sati na izborima za lokalni parlament glasalo 47,9 odsto od 106.940 upisanih birača, saznaje kruševacgrad u Gradskoj izbornoj komisiji. I u drugim opštinama Rasinskog okruga izlaznost je veća nego prosek u Srbiji, koji je u 18 sati iznosio oko 42 odsto birača

Prema podacima regionalnog radnog tela Republičke izborne komisije, za republičke izbore, za koje u našem gradu može da glasa 108.010 građana, do 18 sati glasalo je 45,14 odsto. U Aleksandrovcu je do ovog vremena na parlamentarne izbore izašlo 53,17 odsto, u Trsteniku 46,2, Varvarinu 50,12, Brusu 56,42 i u Ćičevcu 69,2 odsto

Glasanje se, kako kažu nadležni, odvija bez ikakvih incidenata i do sada radnim telima i izbornim komisijama nije stigao nijedan prigovor za kršenje izbornih pravila.

Na nivou Rasinskog okruga broj upisanih birača je 202.547, a glasa se na 350 biračkih mesta. Z lokalne parlamente ukupno se bori 17 proglašenih lista, dok je za republičke izbore kandidovana 21 lista.

Za glasačkom listiću za odbornike u Kruševcu na broju 1 nalazi se Koalicija „Aleksandar Vučić – za našu decu“ sa 70 kandidata, broj 2 nosi lista “Socijalistička partija Srbije(SPS),Jedinstvena Srbija(JS)” koja takođe ima 70 kandidata, broj 3 na glasačkom listiću ima “Srpska narodna partija – Dr. Nenad Popović” sa 25 kandidata, broj 4 zauzela je lista “Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka” sa 26 kandidata, lista “Za Kraljevinu Srbiju – Za Lazarev Kruševac (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front)” je na broju 5 sa 24 kandidata, dok je broj 6 dobila Izborna lista “Metla 2020” sa 25 kandidata.

N.B.

Izbori 2020: Izlaznost u Rasinskom okrugu iznad proseka Srbije

