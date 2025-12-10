Nakon održavanja konferencije na kojoj je predstavljen projekat „Žene za ravnopravno društvo“, ministarka je učestvovala na tribini „Izazovi savremenog doba – kako protiv rodno zasnovanog digitalnog nasilja?“, organizovanoj povodom globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Pored ministarke Macure, govorile su i predsednica Skupštine grada Kruševca i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost dr Dragana Barišić i psihološkinja i saradnica Ministarstva prosvete Svetlana Aleksić, koja je kroz prezentaciju ukazala na najčešće oblike digitalnog nasilja među mladima i važnost pravovremenog reagovanja.

Ministarka je naglasila da je borba protiv digitalnog nasilja prioritet, posebno u vreme kada se ono širi brzo i ima snažan uticaj na živote mladih i žena:

– Pred nama su izmene Krivičnog zakonika kojima ćemo jasnije prepoznati i sankcionisati oblike digitalnog nasilja, uključujući osvetničku pornografiju. Ali nijedan zakon ne može da zameni odgovornost koju svi imamo, od institucija, preko škola i organizacija, do svakog pojedinca. Samo zajedničkim delovanjem možemo da sprečimo nasilje, da prepoznamo rizične situacije i da gradimo bezbedno okruženje u kojem se svaka žena oseća zaštićeno, poručila je ministarka.

Zaključeno je da kontinuirana edukacija, partnerski rad i dobra komunikacija između svih društvenih aktera predstavljaju jedini održivi put ka društvu u kojem su ravnopravnost i bezbednost osnovne vrednosti, a ne izazovi za koje se tek borimo.

Tribini su prisustvovali predstavnici javnog političkog života, Policijske uprave, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, institucija, organizacija civilnog društva i brojni građani.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs