Iz Zadružnog saveza Srbije poručuju: Raste broj novih zadruga!

-U Srbiji je od početka prošle godine do sada formirano preko 200 novih zadruga, što je deset puta više u odnosu na raniji period – kazao je Nikola Mihajlović, predsednik Zadružnog saveza Srbije na danas održanom sastanku ovdašnjih poljoprivrednika sa predstavnicima Organizacije UN za hranu i poljoprivredu (FAO)

Povećanje broja novoformiranih zadruga, kako je rekao Mihajlović, dobro jer jer pokazuje da su zemljoradnici prepoznali značaj udruživanja, a istovremeno se otvara i mogućnost da , kada ih je više, može kvalitetnije i da se odabere.

Prema njegovim rečima, zemljoradničko zadrugarstvo značajna je i aktuelna tema, gde je i država prepoznala važnost udruživanja poljoprivrednika i u odnosu na prošlu godinu izdvojila četiri puta veća sredstva za te namene.

– U prošloj godini izdvojeno je 200 miliona dinara , sredstva su dobila zadruge na jugu Srbije , 11 novih i 11 starih, u pet okruga gde je najteža situacija. Ove godine opredeljeno je četiri puta više novca, 825 miliona , i prema najavama resornog ministarstva na ta sredstva moći će da računa 60-tak zadruga – kazao je on, dodajući da su određena sredstva planirana i za složene zadruge, što je novina i što će pomoći zadrugama koje su udružuju da naprave još veći iskorak zajedničkim snagama.

Prema poslednjim podacima, kako je kazao, u Srbiji ima 1.627 zemljoradničkih zadruga, od čega ih je oko 300 predalo prazan završni račun.

– Posluje oko 1.300 zadruga, dok one koje su u statusu mirovanja najverovatnije čekaju bolje uslove na tržištu. Ono što je dobro je da je od početka prošle godine do sada osnovano preko 200 novih zadruga, što je deset puta više nego u prethodnom periodu – rekao je on.

Predsednik FAO, Miloš Milovanović, rekao je da zadrugarstvo i zadruge kao način funkcionisanja u poljoprivredi , gde to ne moraju nužno to biti fizička lica, jesu uspešan način kako oni mogu da se suoče sa izazovima globalizacije, te da generalno efikasno nastupe na tržištu, bez obzira da li prodaju svoje proizvode ili kupuju inpute za svoju proizvodnju.

– Iz tog razloga FAO i Evropska banka već godinu i po dana sprovode projekat koji ima za cilj pomoć razvoju zadrugarskog sektora u Srbiji. U Kruševcu smo sa ovdašnjim poljoprivrednicima i zadrugarima podelili novine iz zadrugarske prakse, gde su profesori sa Poljoprivrednmog fakulteta u Beogradu detaljnije pričali o najnovijim trendovima u oblasti zadrugarstva u svetu . Osvrnuli smo se posebno na trenutni zakonski okvir u našoj zemlji, na Zakon o zadrugama koji je relativno skoro usvojen i koji sada počinje da daje svoje rezultate – rekao je Milovanović.

Iz Zadružnog saveza Srbije poručuju: Raste broj novih zadruga!

