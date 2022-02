Iz Rasinskog okuga pedesetak kandidata za poslanike, ko zaista može do mandata?

Republička izborna komisija proglasila je do sada jedanaest izbornih lista političkih partija i koalicija koje će pokušati da osvoje što više poslaničkih mandata na parlamentarnim izborima 3. aprila. Na proglašenim listama je više od 50 kandidata iz Rasinskog okruga, ali će, imajući u vidu pozicije koje zauzimaju na svojim listama, na poslanički mandat moći da računa njih petoro ili šestoro, najizvesnije sa samo dve liste, one okupljene oko naprednjaka i one čiju okosnicu čine SSP , NS i DS

Na prethodnim parlamentarnim izborima 2020. godine, Srpska napredna stranka osvojila je 188 mandata, koalicija oko Socijalističke partije Srbije 32, stranka Aleksandra Šapića SPAS osvojila 11, a značajan deo opozicije je bojkotovao te izbore, te su rezultati ovogodišnjih izbora znatno neizvesniji.

Iz Rasinskog okruga na listi Srpske napredne stranke najbolje je pozicionirana Kruševljanka Nevena Đurić, koja je na 18. mestu, a potom Zoran Tomić na 91. mestu. Marija Todorović iz Brusa je na 127. mestu, Aleksandar Ćirić iz Trstenika na 152., Nemanja Pribaković iz aleksandrovačkog sela Venčac na 176. mestu, a Aleksandar Pavić iz Varvarina na 213. mestu pomenute liste. Imajući u vidu politička pregrupisavanja do kojih je došlo između dva izborna procesa i sadašnji nastup opozicije te činjenicu da sa ovakvim odnosom snaga još uvek nema validnih istraživanja o trenutnom rejtingu, najgrublja procena bi bila da bi naš Okrug bi mogao da ima od tri do pet poslanika sa ove liste.

Situacija je, posmatrano prema prethodnim izborima, daleko jasnija kada je u pitanju koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, na čijoj listi se nalazi osmoro kandidata iz Okruga. Jelena Vujić Obradović (JS) iz Aleksandrovca zauzima 50. mesto, a najlošije pozicioniran je Mitar Zdravić (SPS) iz Brusa koji je na 244. mestu. Ostali su između, ali je to, u krajnjem slučaju svejedno, jer je minimalna verovatnoća da će se i najbolje plasirana naći u parlamentu imajući u vidu da je na prethodnim izorima ta koalicija osvojila 32 poslanička manadata.

Na izbornoj listi koalicije „Ujedinjeni za pobedu“, koju predvodi Marinika Tepić, od 11 poslaničkih kandidata iz Rasinskog okruga najbolje je pozicioniran Miroslav Aleksić (NS) iz Trstenika koji je 3. nosilac. Marija Lukić (SSP) iz Brusa je na 16. mestu, Kruševljanin Srđan Milivojević (DS) na 21. mestu, a Ivan Mandić (SSP) na 56. mestu. Iza stote pozicije su Dejan Stevanović (NS), Katarina Radić (NS) iz Trstenika te Kruševljanke Katarina Panić (SSP) i Goranka Vilimanović(DS). Među pedset poslednjih na listi su Gordana Čabrić (NS) iz Varvarina te Dragana Stevović (SSP) i Bojana Stanojević(SSP), obe iz Kruševca. Prethodne izbore Stanka slobode i pravde, Narodna stranka i Demokratska stranka su bojkotovale, dok je Pokret slobodnih građana, koji je sada sa njima u koaliciji, imao tek nešto više od 50 hiljada osvojenih glasova. Analitičari tek treba da procene kapacitet koalicije i odgovore na pitanje kolika je ona “pretnja” vladajućem režimu. Izvesno je da bi u poslaničkim klupama mogao da se, osim Miroslava Aleksića i Marije Lukić nađe i Srđan Milivojević, za šta je potrebno manje od deset odsto osvojenih glasova na izborima. Da bi im se pridružio i Mandić ova koalicija bi morala da osvoji više od 22 odsto podrške birača.

Izbornu listu „Dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju“ čini koalicija DSS-a i POKS-a. Iz Okruga je na listi petoro kandidata, na 38. mestu je najbolje pozicionirana Marija Janićijević. Ova lista bi trebalo da prođe cenzus jer je POKS na prethodnim bio na granici. Upitno je, međutim, da li će se predstavnici iz Okruga naći u Skupštini Srbije.

Iz Rasinskog okruga na listi Srpske radikalne stranke je 11 kandidata. Najbolje je pozicioniran Dejan Marinković, predsednik Okružnog odbora te stranke i član Centralne otadžbinske uprave, koji je na 13. mestu. Ostali su raspoređeni do 234. mesta. Imajući u vidu da SRS na izborima 2020. godine nije uspela da pređe cenzus od tri odsto malo je verovatno da će se i visoko kotirani Marinković naći u Skupštini. Za to bi trebalo da radikali osvoje poverenje oko pet odsto birača.

Na predstojećim parlamentarnim izborima nadmetaće se i Zavetnici, koji na poslaničkoj listi kandidata imaju četvoro iz našeg Okruga, a najbiliži početku liste, na 24. mestu, je Ivan Jeličić iz Brusa. Imajući u vidu da je ta stranka 2020. godine imala tek nešto više od 45 hiljada glasova gotovo da je zanemarljiva mogućnost da će se, čak iako pređu cenzus, on naći u parlamentu.

Koalicija “Suverenisti” koju čine Dosta je bilo, Zdrava Srbija i pokret Živim za Srbiju na listu kandidata za narodne poslanike uvrstila je dvojicu Kruševljana. Novica Ilić je 24-ti, ali, prema rezultatima sa prethodnih izbora, ni njegovo poslaničko mesto nije izvesno.

U izbornu trku je ušla i koalicija “Moramo”, a na njenoj listi na 42. mestu je Kruševljanka prof. dr Tatjana Kilibarda. Da bi Kruševac dobio poslanicu sa te liste pomenuta koalicija bi trebalo da osvoji više od 16 odsto glasova.

RIK je proglasio i izbornu listu Pokreta Dveri i dela POKS-a, okupljenog oko Žike Gojkovića, na kojoj je desetoro predstavnika iz Rasinskog okruga. Najbolju poziciju ima Snežana Usević (POKS), hemijski tehničar, iz Kruševca, koja je na 49. mestu. Nepoznanica je, za sada, na koliku podršku birača mogu da računaju, jer su Dveri bojkotovale izbore 2020. godine, a lista koju je predvodio Žika Gojković bila ispod cenzusa od tri odsto.

Uz pomenute stranke i koalicije, izborne liste predali su i Savez Vojvođanskih Mađara koji predvodi Ištvan Pastor, kao i Stranka pravde i pomirenja Usame Zukurlića.

