Iz novog broja Grada: Za kruševačke bazene ima zima

Posle uspešne letnje sezone i velikog interesovanja za otvorene sportske sadržaje, a za Sportski centar Kruševac jedno od najvažnijih pitanja i dalje ostaje nerešeno, zatvoreni bazeni su već godinu dana van funkcije, a ljubitelji plivanja nemaju gde da se rekreativno ili profesionalno bave ovim sportom

Prema planovima, u toku je priprema za rekonstrukciju kompleksa zatvorenih bazena, koji su zatvoreni zbog oštećenja krovne konstrukcije i potrebe potpune sanacije unutrašnjih tehničkih sistema. Radovi su najavljivani više puta, ali do konačne realizacije još uvek nije došlo, što je stvorilo dugotrajan vakuum u sportskoj ponudi grada.

Istovremeno, u Hali sportova u toku je parcijalna zamena 2.200 stolica, kako bi se omogućilo da objekat tokom radova i dalje bude u funkciji. Ulagaže se u uređenje terena za odbojku na pesku, koji je tokom leta bio jedan od najkorišćenijih sportskih prostora. Takođe, teren za padel, sport koji je poslednjih godina postao izuzetno popularan, otvoren je ovog leta i, prema rečima direktora Sportskog centra, koristi se „maksimalno“, uz korektnu cenu termina.

Ipak, uprkos ulaganjima u druge sportske sadržaje, nedostatak bazena postaje sve veći problem za rekreativce, škole plivanja, klubove i roditelje čija deca više nemaju kontinuitet treninga. Značajno je smanjenje broja dece koja treniraju plivanje i vaterpolo zbog teškoća koje izazivaju treninizni u okolnim gradovima, prevoza, logistike prilikom odlazaka i dolazaka dece, kasnog dolaska u Kruševac koji ometa decu osnovnoškolskog uzrasta i mlađu u redovnim aktivnostima.

Plivanje nije samo sport, već i vid terapije, rehabilitacije i zdrave rekreacije, pa njegov izostanak direktno utiče i na kvalitet svakodnevnog života građana.

Alternativno rešenje – Hotel Golf

Kako bi održali kontinuitet treninga i rekreacije, Kruševljani su poslednjih godina alternativu je pronašli u hotelu „Golf“, koji je trenutno jedino mesto u Kruševcu sa zatvorenim bazenom dostupnim građanima. Ovaj bazen postao je značajan ne samo za rekreativce, već i za sve one kojima je plivanje važan deo zdravog načina života, terapijskog programa ili fizičke kondicije.

Cena ulaznice iznosi 600 dinara, što mnogima predstavlja prihvatljiv izdatak, imajući u vidu da drugih opcija u gradu nema. Posebno je primetan broj roditelja koji svoju decu dovode da zadrže kontinuitet u plivanju, kako bi izbegli prekid navika i motoričkog razvoja stečenog kroz sport.

U protekle tri godine, bazen u hotelu „Golf“ praktično je preuzeo ulogu centralnog prostora za plivačku rekreaciju u Kruševcu, iako mu to prvobitno nije bila primarna namena. U njemu se sada okupljaju i bivši polaznici škola plivanja, aktivni sportisti, rekreativci srednjih godina, ali i stariji sugrađani kojima je plivanje važan i blag oblik fizičke aktivnosti.

Plivačka opcija broj 2 – Ribarska banja

Za ljubitelje plivanja koji žele povremeno da uživaju u vodi, opcija je i Ribarska Banja, koja se nalazi u blizini Kruševca i takođe poseduje zatvoreni bazen. Međutim, građani ističu da je ovaj izbor praktičniji za one koji ne planiraju da plivaju redovno, već povremeno, jer troškovi prevoza i više cene korišćenja bazena u Banji čine da česti odlasci nisu isplativi. Za one sa „dubljim” džepom, međutim, ovo je koristan vid rekreacije, naročito ako su u prilici da ga upražljavaju redovno.

Dok se čeka završetak rekonstrukcije zatvorenih bazena Sportskog centra, građani poručuju da im je važno da se ovaj projekat što pre realizuje, jer Kruševac kao sportski grad zaslužuje funkcionalan javni bazen dostupan svima.

Marija Milošević