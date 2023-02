Iz gimnazijske klupe u „Poslovni izazov“

Vukašin Lukić, učenik četvrtog razreda kruševačke Gimnazije, osvojio je, zajedno sa svojim timom, srebrnu medalju na takmičenju „Poslovni izazov“, najvećem svetskom programu preduzetničkog obrazovanja „Dostignuća mladih“. Njegov tim osmislio je inovativni softver koji prebacuje word dokument ili beleške korisnika sa računara ili telefona u mp3 format audio snimka. Zahvaljujući svojoj originalnoj ideji, ovaj tim će učestvovati na Poslovnom izazovu zapadnog Balkana gde će se takmičiti sa svojim vršnjacima iz regiona

– Nasa ideja je bila fizički gadžet Vocalize, koji bi uz pomoc lakog softvera prebacivao npr. tekst sa word dokumenta u audiofajl i onda nam omogućavao da preslušavamo bilo koji nas dokument dok smo u javnom prevozu na primer, a zadatak koji nam je bio zadat je da kreiramo rešenje na temu “lakši pristup učenju kod učenika i profesora” – kaže Vukašin Lukić.

Ovo nije Vukašinov prvi pronalazak, prošle godine je njegova poslovna ideja o pretvaranju pohabanih gramofonskih ploča u dekorativne sa QR kodom koji može da vas poveže sa omiljenom muzikom nagrađena prvom nagradom na nadmetanju mladih iz Rasinkog okruga.

– Ova nagrada me je podstakla i dala mi količinu samopouzdanja za neke nova i veća dostignuća na polju preduzetništva koje me jako zanima. Pored novih i korisnih iskustava, stekao sam prijatelje i lepo se proveo, ovo je jedno od najzanimljivijih takmičenja – tvrdi on.

Priliku da kreira još jedan biznis plan Vukašin je dobio nakon osvojenog trećeg mesta na regionalnom takmičenju u Kragujevcu. Sledeći korak bilo je nacionalno takmičenje u Beogradu na kom je učestvovalo 85 učenika iz svih regiona Srbije.

Mladi Kruševljanin, bio je deo tima zajedno sa Kristinom Šolajić iz Ekonomsko-trgovinska škole u Boru, Milanom Manićem iz Medicinska škola „Dr Izabel Emsli Haton“ iz Vranja, Elenom Petković, gimnazijalkom iz Ivanjice i Selenom Toković, učenicom Matematičke gimnazije u Beogradu, a njihov zadatak je bio prezentovanje rešenja prethodno postavljenog problema.

Četiri prvoplasirana tima sa ovog takmičenja u aprilu će učestvovati na Poslovnom izazovu zapadnog Balkana gde će se pridružiti vršnjacima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, a timovi će ponovo biti mešoviti i činiće ih po 4 učenika iz svake zemlje.

Inače, takmičenje “Poslovni izazov” je pokrenuto pre 14 godina sa namerom da podstakne srednjoškolce da upotrebe svoje veštine na inovativan način kako bi unapredili svoj preduzetnički duh i povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje. U toku školske godine na šest regionalnih Poslovnih izazova u Čačku, Leskovcu, Zaječaru, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu učestvuje više od 600 učenika iz 120 opština u Srbiji u kojima se sprovode obrazovni programi „Dostignuća mladih“ iz oblasti preduzetništva i finansijske pismenosti.

Takmičenje je realizovala organizacija „Dostignuća mladih“ u Srbiji uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, NCR fondacije, UniCredit banke, kompanija Carmeuse i Nestle, i Univerziteta Metropolitan.

M. J.