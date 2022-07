IT Fest: Deca pokazala znanje na kvizu

Festival informacionih tehnologija za decu od ponedeljka traje na Platou ispred Kulturnog centra. Tema prvog IT festivala je bezbednost dece u oblasti digitalnih tehnologija i interneta, do sada su održane dve radionice jedna o bezbednosti na internetu i druga o programiranju i robotici. Sinoć je održano polufinale kviza znanja iz oblasti IT tehnologije, dok će večeras mališani pokazati svoje znanje u finalu.

– Od ponedeljka sam ovde, baš je lepo druženje i dosta novog sam naučio. Baš mi se sviđa ovaj kviz danas, najzanimljivije je kad nam nastavnica postavi pitanje, tad svi čekamo da vidimo da li će da bude lako ili teško. Za sada sam se super snašao, ali videćemo na kraju ko će pobediti – kaže David Stojanović (11) učenik OŠ „Branko Radičević“.

IT Festival na otvorenom nije oduševio samo decu, već i roditelje.

– Ova akcija što je organizovana je izuzetno dobra, kako za decu, tako za roditelje. Trebalo bi još više ovakvih akcija, ne samo na temu interneta, već i drugih tema koje bi oplemenile decu. Ne bi bilo loše da se ovakve akcije izmeste malo van grada. Inače, ovo je odlično, sa sinom sam došla slučajno, naknadno smo se prijavili i evo nas na takmičenju – navodi Snežana Anđelković, mama Bogdana Milićevića (10), koji se takmičio u kvizu.

Ko najviše zna iz oblasti IT tehnologije i bezbednosti na internetu saznaće se večeras, kada je i finale ovog takmičenja. Najuspešnije čekaju nagrade i to: dron Star Wars, sklopivu bluetooth tastaturu sa touchpad-om ili pametnu fitnes narukvicu.

Organizatori festivala su Kulturni centar Kruševac, Škola kompjutera i robotike Moj genijalac, UG Fabrika umetnosti. Prijatelji Festivala su JKP Vodovod Kruševac, MS COMP Kruševac.

M.S.