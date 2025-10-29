Istorijski uspeh fudbalera Trajala

Postavljeno: 29.10.2025

U susretu sa gradskim superligašem Napretkom, u šesnaestini finala Kupa Srbije, Gumari su zasluženo trijumfovali – 3:0 i plasirali se među 16 najboljih ekipa u najmasovnijem srpskom takmičenju

Bez obzira na lošu rezultatsku seriju u prvenstvu, kao superligaš, Napredak je bio favorit u duelu sa prvoligašem Trayalom, ali to ni u jednom trenutku nije demonstrirao na terenu. Sa druge strane, silno motivisani Gumari su od početka utakmice nametnuli željeni ritam i već u 11. minutu stigli do vođstva preko Mujdinova. Na 2:0 u finišu prvog poluvremena podigao je Ivić.

I u nastavku utakmice fudbaleri kruševačkog prvoligaša su bili na visini zadatka, Uzbekistanac Mujdinov se još jednom upisao u listu strelaca (76. minut) i „nokautirao“ rivala, za apsolutno zasluženu pobedu i istorijski uspeh, jer prvi put će Trayal igrati u osmini finala Kupa Srbije.

Kruševački dvoboj za osminu finala Kupa

