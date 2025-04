Istorijska šansa za fudbalere Napretka

U četvrtfinalu Kupa Srbije Kruševljani sutra (16:30 časova) dočekuju novobeogradski IMT

Posle 25 godina Napredak ima priliku da se nađe u polufinalu Kupa, među četiri najbolje ekipe u najmasovnijem srpskom takmičenju. Pod Bagdalu stiže IMT, ekipa koja tek drugu sezonu igra u elitnom rangu i koja je u vreme kada su Kruševljani 2000. godine nastupali u Kupu UEFA, bila član nižerazrednih liga. Imajući to u vidu, može se reći da su domaći imali sreće na žrebu, međutim, treba imati u vidu da im je u prethodnoj, ali i ovoj prvenstvenoj sezoni, IMT umeo itekako da zagorča život. Kup je prilika za revanš, ali i istorijska šansa, koji ne bi smela da se propusti…

-Upravo tako! Odavno Napredak nije igrao polufinale. I odlično pamtim to vreme kada je ovaj stadion bio pun i žao mi je što danas publike nema u većoj meri, ali mi smo najveći krivci zbog toga. Nadam se da ćemo svojim igrama, odnosom, kao što je bio na prošlom meču, vratiti navijače i ovom prilikom ih pozivam da nam sutra budu vetar u leđa, da bismo izborili polufinale koje svi priželjkujemo. Upravo tako, bez obzira šta je nekad bilo, danas smo na tabeli sa istim brojem bodova, a u prethodnim utakmicama se ispostavilo da nam baš i ne leže. Bolje su prolazili, čak i kada smo igrali dobro, a mislim na poslednji meč u Loznici, ali pamtim i onu utakmicu u Kruševcu, kada su bili mnogo bolji od nas. Ulog je veliki, danas imamo identične ambicije i čekamo utakmicu sa maksimalnim respektom. I verujem u ovu našu grupu i verujem da je svesna da moramo iz utakmice u utakmicu, da li je to Kup, ili prvenstvo, nebitno, kao i iz treninga u trening, da ponavljamo taj odnos, gde je dominantna timska igra i timski duh, igra na rezultat. Tako moramo i sutra, uz sav respekt prema protivniku, koji je pokazao da ima brzinu, pogotovo po bokovima. Ne bih o pojedincima, ali bih jednog istakao, po centrali, a to je Luka Luković, kome sam bio trener u Javoru, a postigao je odlučujući gol na poslednjoj utakmici. Dakle, svesni smo kvaliteta protivnika, težine zadatka. Imamo u svlačionici slogan „Pod Bagdalom svi k’o jedan“ i kada smo baš tako jedinstveni, možemo svakog da pobedimo. Neće u ekipi biti Obradovića, zbog žutih kartona, svi ostali su spremni, a sa ekipom će posle dužeg vremena biti i Sale Marjanović – istakao je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Mladen Dodić.

Protiv kragujevačkog Radničkog 1923 Dušan Stoiljković je bio „džoker“ i posle lepe akcije rešio pitanje pobednika. Pred kup duel sa „traktoristima“ preneo je poruku iz svlačionice:

– Čeka nas izuzetno teška utakmica, protiv protivnika uvek željnog dokazivanja, ali spremni smo i maksimalno motivisani. Sećamo se dobro poslednjeg susreta iz prvog dela šampionata, kada smo bukvalno u poslednjim sekundama izgubili. Ovo je odlična prilika za revanš i za iskorak i plasman u polufinale Kupa, što je želja, ne samo nas igrača, stručnog štaba, svih u Klubu, već svakog Kruševljanina.

Ukoliko u regularnih 90 minuta ne bude pobednika, polufinalista će biti odlučen izvođenjem penala.