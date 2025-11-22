Istorija oživela u Kruševcu: Bolnice škotskih žena i ratni dnevnici

Izložba „Ovde je nekad bilo“ kruševačke Narodne biblioteke posvećena je sećanju na misiju škotske ženske bolnice koja je tokom Prvog svetskog rata, od oktobra 1915. do februara 1916. godine, delovala u Kruševcu, pružajući medicinsku pomoć i negu ranjenicima, bolesnicima i civilima u jednom od najtežih perioda srpske istorije

Izložba je predstavila bogat vizuelni i dokumentarni materijal o radu škotskih žena u Kruševcu tokom Prvog svetskog rata. Posetioci su mogli videti stare fotografije, dokumente, lične beleške i razne rekvizite koji ilustruju svakodnevni život medicinskih misija, način lečenja ranjenika i organizovanje bolničkih odeljenja u izuzetno teškim ratnim uslovima. Pored toga, izložba je istakla značaj humanitarnog rada i nesebičnosti ovih žena, koje su uprkos opasnosti od okupatora i nedovoljnih zaliha hrane i lekova, neumorno brinule o zdravlju srpskih vojnika i civila.

– Naš događaj je posvećen jednom događaju koji nije tako zapažen, a trebalo bi da bude. Radi se o jednoj misiji, o škotskoj gradskoj bolnici iz Prvog svetskog rata. To je podatak koji nije tako mnogo poznat široj javnosti, jedino ljudima iz struke i onima u vojsci, jer je bolnica bila smeštena u kasarni „Car Lazar“. Mi smo u biblioteci prvi put započeli sa tim obeležavanjem u okviru proslave 100 godina od početka Prvog svetskog rata 2014. godine, kada smo imali jednu izložbu „Neispričane priče“. Kako je vreme prolazilo, narednih godina, sakupljali smo još materijala i imali smo 2017. veliku izložbu, kada su došli i rođaci ovih žena koje su nekada bile medicinske sestre i sanitarno osoblje. Međutim, od tada do danas desile su se promene u smislu da je izdavaštvo videlo da je potrebno više obratiti pažnju na publikacije sa tematikom o Prvom svetskom ratu. Izdavačka kuća „Prometej“ iz Novog Sada i sektor izdavaštva Radio-televizije Srbije su 2014. započeli ambiciozan projekat koji se zove „Srbija 1914–1918“. Svake godine je izlazilo po jedno kolo, do 2024. objavljeno je deset kola i u okviru svakog kola je bilo deset naslova, tako da je u ovom periodu izašlo skoro sto knjiga u kojima ima podataka koji se tiču našeg kraja i događaja koji su se odvijali u Kruševcu u to vreme – rekla je mr Snežana Nenezić, direktorka Narodne biblioteke Kruševac.

Istorijski kontekst izložbe podseća na težak period kada je Srbija, u jesen 1915. godine, bila napadnuta od strane austro-nemačko-bugarske koalicije. Vojska i narod bili su primorani na povlačenje preko Kosova i Prokletija do Jadranskog primorja, a presečen je i moravsko-vardarski pravac koji je povezivao srpsku vojsku sa Grčkom. U tim okolnostima, jedinice Bolnice škotskih žena iz Valjeva, Mladenovca i Lazarevca evakuisane su u Kragujevac, a zatim u Kruševac, gde su nastavile započeto lečenje velikog broja ranjenika i bolesnika.

Misija škotskih žena, pod vođstvom dr Elsi Inglis, odbila je da napusti Srbiju i ispuni naredbu za evakuaciju. Osoblje je pustilo samo pokretne bolesnike, dok su ostale pacijente mlade Škotlanđanke hrabro čuvale pod pritiskom okupatora. Deo osoblja ostao je u Kruševcu i formirao dve grupe, jedna je nastavila rad u bolnici osnovanoj u jednoj školi, dok je druga preuzela aneks vojne bolnice „Car Lazar“, u kojoj je više od 900 bolesnika i ranjenika dobilo negu, uključujući i veliki broj dece.

U početku je bilo mnogo teških slučajeva, a zalihe hrane i lekova su se polako smanjivale. Osoblje je radilo i živelo u izolaciji, bez tačnih informacija, uz brojne glasine o strahotama rata, ali je humanitarni rad nastavljen nesmetano. Dr Edit Holvej, kao jedina nadležna medicinska sestra u jednom odeljenju, vodila je brigu o 300 bolesnika, dok je ostatak osoblja pružao pomoć u drugim odeljenjima. Neumorno staranje škotskih žena i njihova požrtvovanost ostavili su neizbrisiv trag u Kruševcu i istoriji srpskog naroda.

J.S.