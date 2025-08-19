Isplata socijalnih davanja za jul biće realizovana 20. i 21. avgusta
Postavljeno: 19.08.2025
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:
• Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec jul dana 20.08.2025. godine;
• Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec jul dana 20.08.2025. godine;
• Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec jul dana 20.08.2025. godine;
• Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec jul dana 20.08.2025. godine;
• Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec jul dana 21.08.2025. godine i
• Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec jul dana 21.08.2025. godine.
