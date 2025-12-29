Intervju:: Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović: Šta Kruševac očekuje naredne godine

Prema rečima gradonačelnika Ivana Manojlovića, Grad Kruševac u 2026. godini planira više značajnih poduhvata – od izrade projekta za nekadašnji Dom vojske, do podizanja spomenika Svetom Savi i novog muzeja na otvorenom u okviru memorijalnog kompleksa Slobodište

Piše: Nikola Lazić

U razgovoru za naše novine Manojlović je govorio i o mogućem rešenju problema fasade na zgradi Gimnazije, javno-privatnom partnerstvu Gradske toplane, kao i o tome kada građani mogu da očekuju otvaranje istočne zaobilaznice za saobraćaj. Šta je o tome rekao prvi čovek Grada – pročitajte u intervjuu.

Kako ocenjujete godinu koja je za nama – šta je najvažnije što je urađeno, a šta je moralo biti bolje?

– U 2025. godini imali smo rekordan iznos budžeta u bližoj istoriji i taj trend ćemo nastaviti i u 2026. godini. Tako će predlog budžeta za narednu godinu iznositi oko 8,5 milijardi dinara.

Kao najvažnije izdvajam to što smo 2025. godine, nakon pregovora sa naslednicima, uspeli da Kuću Simića upišemo kao trajno dobro Grada. To je vrednost koja prevazilazi finansijske okvire i značajno doprinosi kulturnom nasleđu Kruševca. Ove godine uradili smo mnogo i na infrastrukturi, u vrtićima i školama, kao i na uređenju parkova i dečjeg mobilijara, a tim tempom nastavljamo i dalje.

Pokrenuli smo inicijativu za uređenje parka iza ulice Slikara Milovanovića, uradili projekat, obezbedili sredstva i njegova realizacija počinje sledeće godine. Za 2025. godinu, najveći značaj ima otvaranje deonice brzog autoputa do Kruševca, koji je skratio vreme putovanja, smanjio troškove i podigao privredni ambijent grada, što je važno i za dolazak novih investitora.

Zahvaljujući tome smo u ovoj godini imali nekoliko ozbiljnih razgovora sa potencijalnim investitorima, za koje verujemo da će se realizovati u 2026. godini. Upravo nam je međunarodna zainteresovanost dovela brojne predstavnike ambasada u naš grad u prethodnom periodu. Između ostalog, Kruševac je jedini grad u Srbiji koji je ugostio najznačajnije predstavnike NR Kine u Srbije. Tako smo početkom decembra imali važan sastanak sa jednim kineskim investitorom koji je došao sa konkretnim predlogom, a reč je o investiciji od oko 20 miliona evra u prvom krugu.

Kruševac je prvi u Srbiji ove godine započeo izgradnju Doma boraca u ulici Majke Jugovića. Grubi radovi su pri kraju, a 2026. krećemo sa unutrašnjim i parternim uređenjem, te ako bude sve po planu, objekat bi trebalo da bude otvoren za Vidovdan. Od januara 2026. grad će krasiti i spomenik Svetom Savi na Trgu Svetog Save, nekadašnjem Iločkom trgu, za čiju smo izradu dobili podršku Fondacije za srpski narod i državu. Planiramo i nastavak uređenja Starog aerodroma, a naredne godine, na inicijativu ministra Bratislava Gašića, biće formiran muzej na otvorenom na Slobodištu, sa postavkom borbene tehnike iz Prvog i Drugog svetskog rata. Idejno rešenje JP za urbanizam i projektovanje predviđa da kompleks bude u obliku Natalijine ramonde.

Pored projekata Gradske uprave, godinu su obeležili i uspesi naših sugrađana – od sportskih takmičenja do međunarodnih olimpijada na kojima su učenici ostvarili vrhunske rezultate. To je ono što Kruševac čini gradom na koji svi možemo da budemo ponosni.

Kada građani mogu da očekuju potpuno puštanje Istočne obilaznice u saobraćaj?

– Što se tiče Istočne obilaznice, kao i autoputa, to su radovi koje izvode Putevi Srbije. Dakle, nije direktno u nadležnosti Grada, ali Grad ima obavezu da sprovede i uradi određenu eksproprijaciju zemljišta. Grad je obezbedio sredstva za eksproprijaciju, ali su se pojavili parnični postupci između naslednika parcela, pa smo morali da sačekamo sudske presude kako bismo proces priveli kraju i izvršili isplate. Nakon rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, što je bio uslov za građevinsku dozvolu, ona je i dobijena. Prema informacijama koje imamo, radovi su potpuno završeni i čeka se još upotrebna dozvola. Verujem da će isključenje sa autoputa Istok u kratkom vremenskom periodu biti pušteno u funkciju.

Nakon obustavljanja radova na fasadi Gimnazije, istakli ste da će nastavak biti moguć tek tokom letnjeg raspusta. Da li je u međuvremenu pokrenuta nova javna nabavka i kada možemo očekivati izbor novog izvođača?

– Iako je tema sređivanja fasade Gimnazije politički zloupotrebljavana, Grad je, pošto iz Ministarstvo prosvete nismo dobili adekvatan odgovor, odlučio da radove finansira sam iz budžeta. Zbog neodgovornog odnosa prema izvođenju radova, istog trenutka raskinuli smo ugovor i odlučili da tražimo novo rešenje.

Javna nabavka će ponovo biti raspisana, a radovi će se izvoditi isključivo tokom letnjeg raspusta. Pored nove fasade, imamo još jedan deo koji obuhvata skidanje stare fasade koja nije dovršena do kraja.

Grad kao finansijer daće instrukcije direktoru Gimnazije da što pre raspiše javnu nabavku za uklanjanje stare fasade. Očekuje nas da tokom zimskog raspusta dođemo do nekog ko će da završi uklanjanje starog dela fasade, te da se spremimo za letnje radove. Do tada ćemo imati vremena da se pripremimo, pa smo tako razmišljali da u projekat dodamo i zamenu stolarije u prizemlju, kao i zamenu oluka.

Iskoristio bih priliku da pozovem sve one koji su do sada kritikovali, da se jave za izvođače radova. Svi ćemo biti srećni da se pojavi neko od izvođača da to uradi za što manji iznos.

U kojoj fazi je proces javno-privatnog partnerstva u Gradskoj toplani i šta građani mogu da očekuju od ovog javnog preduzeća u narednoj godini?

– Pristupi smo procesu konsolidacije ovog javnog preduzeća koje ima višedecenijski problem. Moram da istaknem da je najveći problem u totalnom apsurdu pozivanja opozicije na referendum povodom javno-privatnog partnerstva samo iznošenje neistina. Tvrdnje da Toplana time daje svoju imovinu, te da je imovina Vodovoda ugrožena nisu tačne. Odbornici opozicije su zaboravili da su bili prisutni na sednici Skupštine kada je usvojen petogodišnji plan po kome se sredstva kojima se vrši refinansiranje dugovanja Toplane izdvajaju iz budžeta Grada, te da je Grad svojim budžetom garant vraćanja obaveza. Vodovod jeste potpisao menice, zato što je to tehnička procedura banke. Naime, u slučaju da je Grad Kruševac potpisnik, to bi predstavljalo krivično delo i tako smo došli do toga da potpisnik menice bude drugo preduzeće čiji je vlasnik Grad, ali ističem da je Grad svojim budžetom garant upravo na osnovu odluke usvojene na Skupštini.

Iako smo očekivali veći broj ponuda, javni poziv je završen samo sa ponudom jednog konzorcijuma.

Ono što nas svakako brine i dodatno nam otežava planove za Toplanu, jeste neizvesna situacija oko globalne energetske krize, ali ćemo u hodu rešavati sve negativne posledice.

Šta Grad planira da uradi u 2026. godini kako bi mladi ostali u Kruševcu?

– Kada govorimo o mladima, mislim da je značajna poruka njima da je Grad Kruševac, naravno u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, u 2025. godini ostvario jedan istorijski rekord kada govorimo o stopi nezaposlenosti. Nikada nismo bili u situaciji da imamo manje od 6.000 nezaposlenih. Dostigli smo rekordnu stopu što se tiče Okruga, a to je da je broj nezaposlenih lica ispod 14.000. Moram da podsetim da je više od 14.000 nezaposlenih nekada bilo samo na području Grada.

Otvaranjem Industrijsko-tehnološkog parka, mislim da se otvara jedna nova stranica u pogledu perspektive i mogućnosti za mlade, inovativne ljude. Otpočeli smo pregovore o dovođenju fakulteta u Kruševac i nastavićemo ih u narednom periodu, sa ciljem da omladina ovde stekne obrazovanje, zaposli se i ostane da živi u našem gradu.

Koji su najvažniji planovi za poboljšanje infrastrukture u narednom periodu?

– Za 2026. godinu imamo dosta ideja i planova, a jedna od njih jeste da nastavljamo sa izradom projekta za izgradnju budućeg Doma vojske. Tu smo u obavezi da sagradimo jedan multifunkcionalan kulturni objekat koji će biti u vlasništvu Grada. Dok čekamo izradu projektne dokumentacije, odradićemo popločanje ovog prostora behaton pločama, kako bi u strogom gradskom jezgru mogli da pružimo još jedan adekvatan parking prostor. Dakle, koristićemo ga na isti način kao Praznični trg, sve dok ne bude gotova projektna dokumentacija koja će omogućiti njegovu svrsishodnu upotrebu. Prethodni objekat smo uklonili zato što nije bila moguća nikakva vrsta rekonstrukcije zbog dotrajalosti.

U 2026. godini nastavićemo sa projektima u interesu grada, poput Kuće Simića, nastojeći da istorijske objekte pribavimo Gradu i kao odgovorni čuvari kulture sačuvamo ih za buduće generacije. Očekujemo upis još nekoliko objekata na teritoriji Kruševca, gde je preostalo samo tehnički deo da se realizuju.

Rekordan iznos sredstava smo izdvojili za socijalnu zaštitu. Između ostalog, predviđeno je da nastavimo sa programom poklon čestitki od 10.000 dinara za svakog đaka osnovnih škola, a uz to će za školsku 2026/2027. svi učenici srednjih škola takođe dobiti po 10.000 dinara. Ono što će biti značajno za naše najstarije sugrađane, svi penzioneri će u narednoj godini imati besplatan prevoz bez ikakvih razlika i podela na bilo kakve kategorije, a to će se odnositi i na sve nosioce boračkih legitimacija, sve učenike osnovnih škola, ali i na sve članove porodica lošijeg imovinskog stanja.

Napravili smo jednu strukturu ravnomerne i pravedne raspodele sredstava gde ćemo omogućiti svim školama da zanove sedeće delove stolica, table za klupe i kupovinu računarske opreme i svega onoga što su te škole tražile. Takođe, imaćemo i neka veća izdvajanja što se tiče škola, tamo gde je to najpotrebnije, kao što je primer Gimnazije.

Koja je Vaša poruka građanima Kruševca za Novu godinu?

– Verujem da u 2026. godinu ulazimo sa puno ambicija, želja i planova i da je to dobar pokazatelj i odlika Kruševljana da težimo ka nečemu boljem i višem. Moja želja je, naravno, da svi Kruševljani u 2026. godini najpre nastave sa dobrim zdravljem, sa ogromnom količinom sreće u okviru svoje porodice i sa što više vremena koje će provoditi sa svojim najmilijima. Naravno, uz puno rada, energije i zalaganja, kao i uz veliku zahvalnost Kruševljanima na poverenju, da u 2026. godinu uđemo sa realizacijom svega onoga što Kruševljani od nas pre svega očekuju i da narednu godinu privedemo kraju uz ogromnu zahvalnost i radost, a da ne izostavim važnu stvar – da u 2026. godini ostanemo ponosni Kruševljani, kako samo mi znamo da budemo, na naš najlepši Grad.