Internacionalni zvuk narednog vikenda u Gnezdu

Alternativni kulturni centar „Gnezdo“ u Kruševcu i ove jeseni donosi uzbudljive muzičke večeri. Naredne nedelje sa početkom u 21 čas, publika će imati priliku da uživa u nastupu dva inostrana benda, koji donose spoj različitih muzičkih pravaca i internacionalni zvuk

Japanski duo Heavenphetamine čine Hiroki Oda (klavijature/vokal) i Sara Oda (bubnjevi/vokal). Njihova muzika kombinuje elemente krautroka, psihodelije, sintisajzerske muzike, postpanka, indi roka i acid hausa, uz suptilan japanski prizvuk. Duo sinhronizuje akustične bubnjeve sa elektronskim sekvencama stvorenim pomoću sintisajzera i loop pedala, bez upotrebe metronoma. Rezultat su kompozicije pod uticajem elektronike koje i dalje zadržavaju organsku i pankersku energiju, praćene melodičnim japanskim vokalima. Heavenphetamine je 2021. godine napustio Tokio i od tada nastupa širom Evrope.

Slovenački Bibliban, s druge strane, donosi energiju fusion punka. Ovaj bend čine mladi muzičari, bivši pobednici Špil lige i poznati po klupskim maraton nastupima, a njihov stil karakteriše kombinacija više žanrova u brzom i nabijenom izvođenju, što ih čini nezaobilaznim za ljubitelje eksperimentalnog zvuka i žive svirke.

Ulaz na koncert košta 600 dinara, a sav prihod od prodatih karata biće namenjen pokrivanju putnih troškova bendova.

