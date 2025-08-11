Intenzivni radovi pred početak školske godine

Kruševac godinama unazad izdvaja velika sredstva za uređenje i rekonstrukciju obrazovnih ustanova kako na gradskom, tako i na seoskom području. Od početka ove kalendarske godine izvodi se više različitih radova na mnogim školskim objektima.

Tokom letnjih meseci radovi su najintenzivniji kako bi sve bilo spremno za početak nove školske godine.

– Grad Kruševac se trudi da sredstva namenjena za unapređenje obrazovnih ustanova rasporedi ravnomerno kako bi sve osnovne i srednje škole na teritoriji grada bile uređene po svim neophodnim standardima. Ta sredstva se ulažu kroz kapitalne investicije i tekuće održavanje. Radovi su intenzivniji tokom letnjeg raspusta. U svim školama je u toku sređivanje učionica, farbanje, krečenje, reparacija starog i nabavka novog školskog nameštaja i inventara, zamena podova, uređivanje školskog dvorišta – istakla je u izjavi za medije pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

Ove godine izdvojeno je preko 100 miliona dinara za uređenje školskih objekata.

– U toku je izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju krova OŠ „Dositej Obradović“. U OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u toku su radovi na rekonstrukciji mokrog čvora. U područnom odeljenju u Velikom Golovodu radiće se na rekonstrukciji spoljne vodovodne mreže i na izgradnji spoljne i unutrašnje hidrantske i sanitarne mreže. Radiće se zamena unutrašnje stolarije u OŠ „Dragomir Marković“ i zamena preostale stolarije i termoizolacija objekta škole u Velikoj Lomnici. U OŠ „Knez Lazar“ u Velikim Kupcima u toku je četvrta faza izgradnje fiskulturne sale, a to podrazumeva završne radove i termoizolaciju. Nakon toga radiće se rekonstrukcija trotoara i staza, kao i izgradnja spoljne i unutrašnje hidrantske mreže u OŠ „Knez Lazar“. U područnom odeljenju u Sebečevcu radiće se izrada spoljne i unutrašnje hidrantske mreže. U OŠ „Strahinja Popović“ u Dvoranu radiće se na termoizolaciji škole. Pre par dana u OŠ „Despot Stefan“ u Gornjem Stepošu završeni su radovi na zameni stolarije i termoizolaciji u područnom odeljenju u Nauparu. Parterno uređenje dela dvorišta radiće se u OŠ „Velizar Stanković Korčagin“ u Velikom Šiljegovcu. U područnom odeljenju OŠ „Brana Pavlović“ iz Konjuha u Beloj Vodi uskoro počinje rekonstrukcija škole i vrtića „Puž“. Želja svih nas je da sva sela i sve škole imaju što veći broj dece, a mi smo tu da se trudimo da im obezbedimo adekvatne i bezbedne uslove za učenje i rad, a tako će biti i ubuduće – naglasila je Aleksić.

Foto: Screenshot YouTube/ RTK