Instagram algoritam ponovo preživeo promenu – više reels sadržaja i preporučenih objava

Nakon što je saopšteno da je broj mesečno aktivnih korisnika Instagrama premašio tri milijarde, iz kompanije Meta najavili su nove izmene koje će oblikovati način korišćenja ove platforme u narednom periodu

Izvršni direktor Mete, Mark Zakerberg, istakao je da je ovo „veoma važan trenutak“ za Instagram, dodajući da je zajednica izrasla u jednu od najvećih na internetu. Instagram je tako postao treća Metina platforma koja je prešla brojku od tri milijarde korisnika, uz Facebook i WhatsApp.

Instagram je Meta kupila 2012. godine za milijardu dolara, što je tada smatrano rizičnim potezom. Ipak, vreme je pokazalo da je reč o jednoj od najisplativijih akvizicija u tehnološkoj industriji, jer je Instagram danas jedna od najpopularnijih društvenih mreža na svetu.

Fokus na DM poruke, Reels i preporučeni sadržaj

Rukovodilac Instagrama, Adam Moseri, naveo je da su rastu platforme poslednjih godina najviše doprineli direktne poruke, Reels video format i sistem preporuka sadržaja.

– Zato ćemo nastaviti da se fokusiramo na te funkcije i dodatno preusmerimo aplikaciju ka DM-ovima, Reels-ima i preporukama u narednim mesecima – poručio je Moseri.

Korisnici će ubuduće češće gledati Reels sadržaj, kao i objave osoba koje ne prate, ali koje algoritam proceni kao relevantne.

Nova podešavanja algoritma

U planu je i testiranje načina na koje korisnici mogu prilagoditi preporuke na Reels sekciji, a kasnije i na glavnom feed-u. To znači da će moći da biraju teme koje ih interesuju, dok će nepoželjan sadržaj moći lakše da isključe kroz podešavanja.

Izmene u interfejsu

Pored promena u algoritmu, najavljene su i izmene u samoj navigaciji aplikacije. Dugme za otpremanje sadržaja moglo bi da bude zamenjeno direktnim linkom za poruke, čime će DM komunikacija zauzeti centralno mesto.