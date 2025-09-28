Inovacije u obrazovanju otvaraju nove mogućnosti za decu sa smetnjama u razvoju

UNICEF u Srbiji i Intesa fondacija filantropska organizacija obezbedili su humanoidnog robota i asistivnu tehnologiju za šest resursnih centara u Srbiji da bi se omogućila veća dostupnost asistivne tehnologije deci sa smetnjama u razvoju

Svaki paket asistivne tehnologije koji su dobili resursni centri sadrži 15 artikala, uključujući tastaturu sa uvećanim tasterima, komunikacione tastere, didaktičke igre i taktilna pomagala. Ovi proizvodi pomažu deci da prevaziđu prepreke u komunikaciji, socijalizaciji i učenju, i da razvijaju svoje potencijale, samostalnost i osećaj pripadnosti zajednici. Nabavljen je i jedan humanoidni robot koji je ustupljen školama na korišćenje. Humanoidni roboti predstavljaju visokotehnološka nastavna sredstva koja nastavnicima omogućavaju da kroz interaktivne metode i savremene pristupe uključe sve učenike, a posebno decu sa smetnjama u razvoju.

U okviru inicijative „Asistivne tehnologije za unapređivanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za svako dete”, zaposlenima u resursnim centrima organizovana je dvodnevna obuka kako bi naučili da koriste inovativna rešenja i tehnologije u podršci nastavnicima, roditeljima i deci u redovnim školama. Tokom treninga učili su kako da nastavnike osposobe za korišćenje robota u učionici, planiraju zanimljive obrazovne aktivnosti i razvijaju inkluzivne prakse koje podstiču učenje i socijalnu uključenost sve dece.

– Obrazovanje je temelj jednakih šansi i društva koje veruje u potencijal svakog deteta. Upravo iz tog razloga Intesa fondacija sa ponosom podržava inicijative koje omogućavaju svoj deci da rastu i uče rame uz rame sa svojim vršnjacima. Iako mlada, Intesa fondacija je za godinu i po dana svog rada donirala oko 1,6 miliona evra za različite socijalne inicijative, od čega 380.000 evra za obrazovanje dece i mladih, kao jednu od ključnih oblasti svog rada, rekla je Marija Savić, upravitelj Intesa fondacije filantropske organizacije.

Uvođenje robota u obrazovni proces kombinuje prednosti tehnologije sa stručnim znanjem nastavnika i doprinosi boljoj motivaciji i rezultatima svih učenika.

– Uz podršku partnera kao što je Intesa fondacija, škole i nastavnici dobijaju resurse da svoju praksu unaprede i prilagode potrebama svakog učenika. Nastavnicima će ove nove tehnologije i digitalni alati pomoći ne samo da prilagode pristup učenicima, već i da podignu motivaciju sve dece u odeljenju, istakla je Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja u UNICEF-u.

UNICEF i Ministarstvo prosvete već godinama zajedno rade na tome da obrazovni sistem u Srbiji bude što spremniji da odgovori na potrebe sve dece. Kroz razvoj mreže resursnih centara, nastavnici i škole dobijaju ne samo asistivne tehnologije, već i stručnu podršku u svakodnevnom radu sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška.

– Ministarstvo prosvete posvećeno je stvaranju obrazovnog sistema u kojem svako dete ima jednake šanse da uči i razvija svoje potencijale. Uvođenje asistivne tehnologije i humanoidnih robota u naše škole ne predstavlja samo korak ka modernizaciji nastave, već i ka društvu koje uvažava različitosti i veruje u sposobnosti svakog deteta. Zajedno sa UNICEF-om, resursnim centrima i partnerima iz poslovnog sektora gradimo obrazovno okruženje u kojem nijedno dete nije isključeno, a svako dete dobija podršku da raste, uči i doprinosi zajednici. Posebno nam je važno da roditelji i nastavnici osete da nisu sami na ovom putu, već da imaju oslonac i podršku države i partnera, izjavila je prof. dr Snežana Vuković, pomoćnik ministra prosvete.

Asistivna tehnologija i robotika u obrazovanju predstavljaju evoluciju tradicionalnih nastavnih metoda i otvaraju prostor za pravednije i kvalitetnije obrazovanje, u kojem nijedno dete nije isključeno.

Poslovni sektor igra ključnu ulogu u unapređenju dobrobiti dece. Intesa fondacija svojom podrškom i saradnjom sa UNICEF-om potvrđuje da ulaganje u decu, ne samo da utiče na njihovu budućnost, već jača ekonomiju zemlje, doprinosi stabilnosti društva i otvara nove prilike za buduće generacije.