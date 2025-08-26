In memoriam: profesor dr Bratislav Milovanović

– BIO JE VRHUNSKI NAUČNIK I JEDAN OD UTEMELJIVAČA ŠKOLE MIKROTALASNE TEHNIKE U SRBIJI –

Preminuo je prof. dr Bratislav D. Milovanović (1948–2025) iz Rosice, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu i jedan od utemeljivača škole mikrotalasne tehnike u Srbiji.

Prof. dr Bratislav D. Milovanović je rođen 1948. godine u Rosici kod Ribarske Banje, kao srednji sin oca Dragoljuba i majke Stanije (rođ. Jovanović). Osnovnu školu završio je u susednom selu Ribaru, a Elektrotehničku školu u Nišu. Elektronski fakultet u Nišu je diplomirao 1972. kao najbolji student generacije; magistrirao je 1975. i doktorirao 1979. godine. Od 1972. do 1980. bio je prvo stručni saradnik, a potom, asistent pripravnik i asistent. U zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora biran je 1980, 1985. i 1990. godine, respektivno. U periodu od 1981. do 1984. godine, u dva mandata, bio je šef Katedre za teorijsku elektrotehniku. Godine 1989. prelazi na Katedru za telekomunikacije gde je od 1994. do 2000. godine je bio šef Katedre za telekomunikacije. Bio je prodekan u periodu 1987. do 1991. godine, a zatim dekan fakulteta od 1994. do 1998. godine. Od 1996. do 2000. godine je bio predsednik Upravnog odbora Ei HOLDING korporacije. Bio je zamenik predsednika Odbora za elektrotehniku pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju.

Obavio je više studijskih boravaka: Institut za mikrotalasnu tehniku u Bohumu, Siemens i Tehnički fakultet u Minhenu, Thomson u Francuskoj i Marcony u Engleskoj. Član je uređivačkih odbora nekoliko međunarodnih naučnih časopisa i recenzent radova za više renomiranih naučnih časopisa i konferencija.

Prof. Milovanović je član međunarodnih strukovnih udruženja (IEEE i ARFTG), Predsedništva Društva za ETRAN i Upravnih odbora Društva za mikrotalasnu tehniku i Društva za telekomunikacije. Predsednik je nacionalnog udruženja za mikrotalasnu tehniku i tehnologiju od 2000. godine i potpredsednik YU MTT Chapter-a. Predsednik je komisije ETRAN-a za mikrotalasnu i submilimetarsku tehniku. Dopisni je član Inženjerske akademije Jugoslavije. Predsednik je Saveta JUNIS-a pri Univerzitetu u Nišu. Predsednik je Odbora za informaciono komunikacione tehnologije pri Regionalnoj privrednoj komori. Član je nacionalnog ICT Komiteta za saradnju sa UNESKO-om. Član je više ekspertskih komisija i radnih grupa resornih Ministarstava.

Prof. B. Milovanović je afirmisani i u svetu poznati i priznati naučni radnik. Osnovne oblasti naučne delatnosti su mikrotalasna tehnika i satelitske komunikacije. Autor je ili koautor preko 300 naučnih radova, od kojih su 32 rada objavljena u renomiranim međunarodnim časopisima (Archiv fur Electrotehnik, Electronics Letters, J. of Micronjave Ponjer Electromagnetic Energy, AEU, J. de Physiljue, Acta Acustica, Applied Micronjave&Njireless, COMPEL, i dr.), 90 su saopštena na međunarodnim konferencijama, 25 radova štampano u domaćim časopisima, i td. O značaju naučnih radova dr Milovanovića svedoči i činjenica o velikom broju citata (18 citata samo u inostranim časopisima prema Science citation indedž-u). Rad saopšten na konferenciji EuMC’77 u Kopenhagenu štampan je u izuzetno cenjenoj monografiji „Advanced antenna technology“ uglednog naučnika prof. J. B. Claricoats-a koja je obuhvatila radove koji su značajno uticali na razvoj naučne misli u oblasti tehnologija mikrotalasnih antena. Prof. B. Milovanović je editor pet zbornika radova sa naučnih konferencija.

Impresivni su rezultati profesora Milovanovića u oblasti istraživačko-razvojnog i naučno-istraživačkog rada. U dužem periodu u okviru saradnje sa Ei Niš, uspešno je rukovodio istraživačkim timom u oblasti satelitske i kablovske televizije (EF i Ei EDS) i mikrotalasne tehnike (EF i Ei IRIN). Rukovodio je, takođe, izradom više inovacionih projekata za potrebe Ei Niš i Republičkog hidrometeorološkog zavoda iz Beograda.

Prof. Milovanović je jedan od zaista retkih istraživača koji je izuzetne rezultate ostvario u osnovnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima. Autor je velikog broja laboratorijskih i industrijskih prototipova specifičnih mikrotalasnih sklopova i uređaja. On je pionir i najzaslužniji za domaći razvoj opreme za satelitsku i kablovsku televiziju

Professor Milovanović je bio predsednik kompanije „Pogled“ u Rosici i osnivač

turističkog etno sela „Apartmani Rosica“.

Profesor dr Bratislav Milovanović sahranjen je na Novom groblju Bubanj u Nišu.

Ž.M.