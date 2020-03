In memoriam: Preminuo Vladimir Tasić, predsednik kruševačkih socijalista

Danas je iznenada u 66. godini preminuo Vladimir Tasić, dugogodišnji predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije. Tokom svoje političke karijere Vladimir Tasić je obavljao i funkciju opštinskog javnog tužioca i bio je osnivač i prvi načelnik Rasinskog okruga

Vladimir Tasić rođen je 30. maja 1954. godine u Kruševcu gde je završio osnovnu školu i kruševačku Gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je stekao zvanje diplomiranog pravnika. Položio je pravosudni ispit nakon čega je biran prvo za zamenika, a zatim za opštinskog javnog tužioca u Kruševcu.

Tokom devedesetih godina, Vladimir Tasić je formirao Rasinski upravni okrug i u svojstvu načelnika Rasinskog okruga radio je osam godina, sve do 2000-e godine kada je dao ostavku i počeo da se bavi advokaturom.

Bio je aktivan u Socijalističkoj partiji Srbije od osnivanja obavljajući najistaknutije dužnosti, najpre kao član GO SPS Kruševac, zatim kao član Izvršnog odbora Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Neprekidno je biran za predsednika GO SPS Kruševac od 2008-e godine, tako da je do danas dužnost predsednika kruševačkih socijalista obavljao pune 22 godine.

Među mnogobrojnim stručnim i političkim angažovanjima, Vladimir Tasić autorski ili koautorski potpisuje više knjiga koje se bave Asocijacijom za kulturu mira i toleranciju sa Muzejom mira u Kruševcu. Na poslednjoj promociji svoje knjige nedavno u Kruševcu izjavio je da mu je od svih funkcija najdraža bila dužnost predsednika Komiteta za mit i toleranciju i međunarodnu saradnju Opštine Kruševac tokom devedesetih godina.

Sahrana Vladimira Tasića će se obaviti sutra, 28. marta u 14 sati na Starom groblju u Kruševcu.

