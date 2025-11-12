In memoriam: dr Zorica Arsić Mandarić, kruševačka i srpska književnica

VELIKA NACIONALNA UMETNICA KOJA JE MNOGO VOLELA KRUŠEVAC

Dr Zorica Arsić Mandarić je bila pesnik, prozni pisac, likovni umetnik i lekar specijalista ORL. Detinjstvo i ranu mladost provela je u Kruševcu i ostala večiti zaljubljenik u grad pod Bagdalom

Zorica Arsić Mandarić rođena je u Skoplju 1949. godine. Detinjstvo i mladost provela je u Kruševcu, do završetka gimnazije. U Beogradu je završila studije medicine, specijalizaciju otorinolaringologije, magistar je i doktor medicinskih nauka. Čitav svoj radni vek je posvetila spisateljstvu (poeziji, pre svega) i medicini: ima 10 godina priznatog radnog staža kao književnik – slobodni umetnik i 26 godina lekarskog staža u Beogradu. Bavila se i likovnom umetnošću (slikarstvom i vajarstvom). U starosnu penziju otišla je 2009. godine iz lekarskog radnog odnosa. Živela je u Beogradu, bila je udata za (sada pokojnog) dr Dragana Mandarića, vrhunskog grudnog hirurga i profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu i kruševačkog Viteza od Čarapanije. Mandarići imaju dve ćerke.

U srpskoj književnosti je bila prisutna blizu 60 godina, od prve knjige poezije objavljene, 1967. godine, u zavičajnoj kruševačkoj ”Bagdali”. U Udruženje književnika Srbije primljena je 1991. godine, čiji je član bila do upokojenja.

Poezija joj je objavljivana, od najranije mladosti, u mnogim časopisima: Bagdala, Književne novine, Mladost, Student, Politika, Književna reč, Braničevo, Signal, Sveske, Rukovet, Borba, Stig, Međaj, Srpska vila i mnogim drugim, kao i u zbornicima i antologijama ljubavne, duhovne i rodoljubive poezije. Predstavljena je i u knjizi Radovana Popovića ”Srpski pisci slikari”, 2008. godine. Miroljub Todorović uveo je i u svet signalističkog stvaralaštva.

Objavila je više desetina knjiga pesama, lirske proze i eseja. Prvom pesničkom knjigom ”Srce u travi”, predstavila se 1967., u”Bagdali”, koja joj kasnije objavljuje i knjige: ”Vestalka” 1971, ”Neshvatice”1985, ”Izvor i ušće” 1997. i ”Vez mačem” 1999. godine. ”Vodeni žigovi” 1989. je samostalno bibliofilsko izdanje poezije i slika autorke. Slede pesničke knjige: ”Korice za mesečinu”, 1993, Biblioteka Nova – Mašić, zatim ”Zvezdana meljava”1995, Politika i ”Gvozdeni leptir”, 1995, Ošišani jež. U ”Prosveti” objavljuje: ”Inje na slušalicama” (proza) 1996, ”Kapi za kocku šećera” (proza), 1997, ”Potkožni kosmos”, 1998. i ”Rajska vrata samoće” (proza) 2001, ”Usta postavljena svilom”, 2001, Srpska knjiga, ”Iver s Lazarevog krsta”, 2003, Rivel Ko, ”Hvatač snova”,2004, Srpska književna zadruga, ”Ženski početak večnosti”,2004, Apostrof – i prevedena na bugarski ”Ženskoto načalo na večnosta”, 2006, Multiprint Sofija, ”O čudesnom stvaranju”, (proza) 2006., Topy, ”Anđeo i vuk” (proza) 2008, Nolit, ”Kasno cvetanje”, 2008, izbor iz poezije, Šumadijske metafore, ”Putovanje ka središtu duše” (proza) 2010, Draslar i partner. Tri tematski povezane knjige poezije su u štampi: ”Sjaj misli”, ”Činije zvezdanog pirinča” i ”Sok od zborovine”, 2010, Šumadijske metafore.

Pesme su joj prevođene na engleski, italijanski, španski, arapski, rumunski i grčki jezik, a knjiga „Ženski početak večnosti”, na bugarski jezik, 2006. godine.

Prvi je dobitnik književne nagrade ”Gordana Todorović“ 1997. godine,za celokupno književno delo; nagrade ”Jefimijin vez“ 2005. godine za knjigu „Ženski početak večnosti“, ”Povelja Morave ”, 2008,” Ravaničanin” 2006, za doprinos očuvanju nacionalnog duhovnog nasleđa, a u najranijoj mladosti, sa četrnaest godina, ”Beli narcis”1963. godine, na Pesničkoj smotri književne omladine, Divčibare (žiri: Matija Bećković, Brana Petrović, LJuba Simović).

Bila je u najužem izboru za nagrade ”Meša Selimović” i ”Isidora Sekulić” i za Knjigu godine. Dramatizovane su i izvođene knjige: ”Vez mačem” 1999. godine, u Narodnom pozorištu”- ”Raša Plaović”, režija Nebojša Bradić i ”Rajska vrata samoće”2001, sala ”Gvarnerius”, dramaturg Dragana Bošković Lazić.

O književnom stvaralaštvu Zorice Arsić Mandarić pisali su i govorili: akademik Nikola Milošević, Čedomir Mirković, Slobodan Rakitić, Miloš Petrović, Milosav Buca Mirković, Srba Ignjatović, LJubiša Đidić, Radomir Andrić, Dragoš Kalajić, Miroljub Todorović, Radomir Putnik, Radomir Rajković, Milutin Lujo Danojlić, akademik (CANU) Branko Đurović, Svetozar Radonjić Ras, akademik LJuba Tadić, muzikolog Enriko Josif, Mićo Cvijetić, Draginja Urošević, Dušica Potić, LJiljana Lukić i drugi.

Kao umetnik, lekar i humanista, učestvovala je i učestvuje u mnogim televizijskim emisijama: ”Nešto više”(Laletin), ”Jači pol”(V. Muškatelo), Portret umetnika (Kopernikus), Portret pesnika (Art), Portret lekara i umetnika (D. Broketa, RTV2)… i u mnogim radio emisijama i novinskim stranama za kulturu, u razgovorima posvećenim književnosti i umetnosti. Ušla je u fonoteku RTB ”Antologija srpske poezije”.

O velikoj multimedijalnoj umetnici izjavu je dala dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine i član Udruženja lekara pesnika “Vidar”.

– Bila je i nadareni slikar i vajar. Visokopozicionirana u UKS gde je prošle godine dobila zvanje „književnog barda“. Jedna je od sedam osnivača udruženja. Ugradila se u temelje ovog jedinstvenog udruženja i ostala mu privržena do kraja. Kao čovek, neponovljiva, požrtvovana, nezaboravna. Kao prijatelj pouzdana. Svi „Vidari“ osećaju težinu zbog gubitka jedne duhovne gromade, ali rešeni da nastave sve što je započeto sa sećanjem na svetle likove.

Živomir Milenković