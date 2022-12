Igre na sreću u kriznim vremenima

Popunjavanje loto listića ili kupovinu instant srećki, mnogi vide kao mogućnost brzog keša, kao i izlaz iz finansijske krize. Kako je ekonomska situacija sve lošija, tako i interesovanja za igre na sreću postaju sve veća. Pitali smo sugrađane da li i koliko često kupuju instant srećke, da li to posmatraju kao bezazleni vid zabave a ujedno i šansu da privremeno srede finansijske probleme, kao i to šta bi uradili kada bi dobili veći novac

Konzumenti ovih igara koje uključuju neizvesnost i rizik ne smatraju sebe kockarima iako je odavno poznato da ovakve igre izazivaju visok nivo psihološke zavisnosti.

–Neki to smatraju kockanjem, ali ja ne. Ne ulaže se tu nešto mnogo novca, a uvek postoji šansa da dobiješ. Povremeno kupujem srećke i ne planiram da prestanem sa tim, jednom ću sigurno dobiti veći iznos. Kad dobijem, pomoćiću deci da reše stambeno pitanje. Ostatak je za mene, da odem u neku banju na odmor i da obnovim ribolovački pribor– ubeđen je Dušan Ć.

I sugrađanka M. S. bi veći dobitak najverovatnije „pretvorila“ u kvadrate stana:

Često dobijem, ali nikada to nije bio neki veći dobitak. Kada bih bio te sreće da dobijem veliki novac, šta ja znam, verovatno bih rešila stambeno pitanje.

Ljiljana P. na igre na sreću pak gleda kao na vid zabave:

Redovno kupujem greb greb srećke, povremeno igram i loto. Bilo je tu nekih manjih dobitaka, ili dobijem zamenu, pa onda kada zamenim, ne dobijem ništa. U suštini, više izgubiš nego što dobiješ, ali opet me nešto privlači kod takvih stvari, verovatno su to ti trenuci neizvenosti kada čekaš da vidiš da li si nešto dobio.

–Često kupujem srećke i kada ne dobijem, uvek obećam sebi da prestajem sa tim. Međutim, nešto me vuče, u nadi da ću da dobijem veliki novac i isplatim kredite do kraja. Kada imam para, tada uglavnom dobijem neki solidan iznos, a kada sam bez novca, tad nema dobitka. To je neki maler u mom slučaju, i uglavnom se tada vratim kući sa nula dinara, besan na sebe jer sam rekao nikad više i opet ponovio istu stvar – kaže Milovan Tomić.

Suzana igra isključivo kada je „visok datum u mesecu“ i novčanik je prazan:

Kad god sam u finansijskoj krizi kupim greb greb. Ko zna, možda nekada i dobijem veću sumu novca. Ja se vodim onim „Ne znaš dok ne pokušaš“

Na kraju, ima i onih koji su shvatili da za njih ipak „nema leba bez motike“ i odustali od ovog vida kocke.

– Greb greb sam kupila svega nekoliko puta u životu i nijednom nisam dobila. Smatram da nemam baš sreće kad su te stvari u pitanju, pa sam zbog toga i prestala da igram -odlučno kaže sugrađanka Milica.

J.P.