Igrano – dokumentarni film „Knez Lazar“ u ponedeljak pred publikom (VIDEO)

Premijera igrano – dokumentarnog filma „Knez Lazar“, reditelja Marka Marinkovića, biće održana u susret Vidovdanu, 27. juna, u Bioskopu Kruševac, sa početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan.

Ideja za ovaj projekat reditelju Marku Marinkoviću, koji je inače istoričar po struci, se javila još tokom studentskih dana. Kao, kako kaže, lokal patriota, iskoristio je ljubav prema istoriji i srednjem veku, te snimio igrano-dokumentarni film o knezu Lazaru. Njegova želja je bila da film bude od koristi svima: prosvetnim radnicima, kulturnim institucijama, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, turističkim organizacijama, njegovom rodnom gradu, dijaspori, kao i generacijama koje dolaze.

Lokacije na kojima je snimano prate život kneza Lazara, od Prilepca na Kosovu, Novog Brda, Užica, Pirota, Ravanice, Kruševca, Skoplja, do Jedrena i Burse u Turskoj.

– Želeli smo da prikažemo i drugu stranu priče i šta to ima da kaže turski naučnik. Takođe smo dobili blagoslov za snimanje tela Lazarovog, a u Turskoj dobili dozvolu za snimanje Muratovog groba, te jednim umetničkim doživljajem u filmu spojili dvojicu vladara, kneza Lazara i Murata – objašnjava naš sagovornik.

Želja producenta bila je da filmom odvoji istorijske činjenice od narodnih predanja i mitova:

–Kao sagovornike imamo profesore istorije i arheologije, crkvene istorije i vojne istorije, te svako od njih priča iz domena svoje struke.

Inače, Marinković je projekat snimanja filma započeo pre sedam godina.

-Tada sam na umu imao velike želje i ambiciozan projekat, misleći da neću morati da objašnjavam zašto je knez Lazar bitan za Kruševac i da ću dobiti podršku grada i svih ostalih institucija. Međutim, realnost je bila malo drugačija. Tada sam samo sa idejom pokucao na mnoga vrata, od kojih su se retko koja otvorila – podsetio je Marinković u razgovoru za KruševacGrad.

Zbog malog budzeta koji su mu nudili, realizacija projekta tada nije bila moguća.

Promo video za film snimljen je sa 2.000 evra, nakon čega Marinković medijskom internet kampanjom uspeva da prikupi sredstva za snimanje dokumentarno-igranog filma.

– Dešavale su se razne situacije, od toga da me je zvala sekretarica jedne firme i rekla da vlasnik iste želi da sponzoriše ovaj projekat, a pritom me taj čovek nikada u životu nije video, do toga da pokucam direktno na vrata i ne dobijem ništa, ali uz veru, rad i upornost sve se može – dodao je on.

Za film koji će se 27. juna u 20 časova naći pred publikom u Kruševcu scenario potpisuje Stefan Andrejić, a voditelj i narator je Aleksandar Trmčić. Direktor fotografije je Aleksandar Pop Arsov, montažu je uradio Stevan Matić, a njih dvojica, uz Vladimira Arsenijevića su bili i snimatelji. Snimatelji zvuka su bili Siniša Živić i Stevan Matić, dizajn zvuka potpisuje Nemanja Mihajlović, a animaciju i vizuelne efekte Nenad Petrović i Mladen Tomašević.

M.Simić

Foto: Radoslav Stevanović