I treća žrtva korona virusa u Srbiji 

Kako je večeras saopštio predsednik Aleksandar Vučić, u Srbiji je od korona virusa preminula i treća osoba, a reč je o šezdesetogodišnjoj ženi koja je imala lakšu kliničku sliku. U Krusevcu, prema podacima koje prenose nacionalni mediji, nema novih slučajeva zaraze, a do sada su zvanično obolele dve osobe. Na današnjoj konferenciji za novinare u Beogradu, na kojoj su govorili epidemiolozi, saopšteno je da je do danas (23. mart) do 15 časova , u Srbiji registrovano ukupno 249 slučajeva COVID 19. Hospitalizovano je 125 osoba, a 16 je trenutno na respiratoru. Najmlađi pacijent na respiratoru ima 35 a najstariji 80 godina

Govoreći o kolegama iz Kine koji su došli u Srbiju kako bi našim lekarima pomogli u prevazilaženju novonastale situacije, epidemiolog Predrag Kon kazao je da je sa njima obavljen konstruktivan razgovor i savetovanje, gde su kineski lekari predstavili provonciju Hubej u kojoj su imali sličnu situaciju kao kod nas i uspeli da je reše za 29 dana.

– Uporedili su situaciju jer je u pitanju sličan broj stanovnika kao u Srbiji i slična situacija jer su i oni imali importovane slučajeve, pa su nam prikazali mere koje su oni tada preduzeli. Itekako imali šta da naučimo – kazao je on, dodajući da su kineske kolege, između ostalog, stava da ne sme da postoje blage mere izolacije, te da dok se ne potvrdi da je neko pozitivan, svaki potencijalno oboleli treba da ima zasebnu sobu.

Odgovarajući na pitanje novinara koliko je opasno pričešće iz iste kašike, što se moglo ovih dana videti na društvenim mrežama, Kon je kazao da je pričešće u hrišćanstvu izuzetno značajno , te da mu je teško da govori o tome.

– Godinama se priča o tome da li pričešće iz iste kašike može da bude način prenošenja infekcije. Nikada se tu nećemo složiti i jasno je da će svaki epidemiolog reći da je to rizik. Očekujemo od SPC i patrijarha da vrlo jasno daju uputstvo svom sveštenstvu i vernicima – kazao je Kon.

Odgovarajući na pitanje novinara o značaju nošenja maski i stav kineskih kolega po tom pitanju , Kon je kazao da je njihov stav svakako da se maske nose a da se naši stavovi po tom pitanju menjaju u skladu sa tim ima li ili nema maski.

–Preporučivati nešto u situaciji kada nema maski nije mudro, u najmanju ruku čak i bezobrazno. U trenutnoj situaciji ima smisla nositi maske u svakom zatvorenom prostoru, maska se svakako mora staviti i ako se približavate nekome na manje od dva metra, zbog svoje i bezbednosti drugih – rekao je on.

O značaju nošenja maski svoj stav je iznela i epidemiološkinja Darija Kisić Tepavčević, istakavši da maska kao opšta mera prevenencije ima svoju ulogu, ali jako ograničenu.

– Neracionalno korišćenje maski u otvorenom prostoru za osobe bez ikakvih simptoma, ne samo da nema toliki značaj, već nije ni toliko efikasno, kako pokazuju neka istraživanja. Recimo, ako bi osoba bila u nekom inkubacionom periodu i onda izbacivala prouzrokovače direktno u tu masku pa ponovo udisala sa te maske, na taj način bi povećala i infektivnu dozu – upozorila je ona.

Kisić Tepavćević kazala je i to da je, zaključno sa jučerašnjim presekom, prosečan uzrast osoba kod kojih je potvrđen virus oko 50 godina , te da su dve trećine muškarci.

Na pitanje novinara da prokomentariše jučerašnju izjavu o datumu prvog importovanog slučaja, Kisić Tepavćević je kazala da joj se desio lapsus, te da ju je pogodilo to što su se pojedini mediji uhvatili za taj lapsus da se prvi slučaj dogodio 1. marta.

– Prvi slučaj se desio u prvoj nedelji marta – 6. marta, odmah smo tada sazvali konferenciju i obavestili SZO. Svi smo pred istim neprijateljem i treba da budemo tim, bilo kakva politizacija ne sme da dođe u obzir. Radimo 24 sata, gotovo da ne spavamo, želimo da opravdamo poverenje vlade koja sluša glas struke. Apelujem da nas pustite da radimo svoj posao. Rade se istraživanja danonoćno, analiziramo i dajemo neka predviđanja i očekivanja jer vas to zanima. Mi ćemo da budemo ovde i da delimo sve što znamo. Da timski rad urodi plodom i da pokažemo da smo dobar primer – poručila je Kisić Tepavčević..

Govoreći o izlečenim slučajevima, infektološkinja Ivana Milošević kazala je da je reč o tri bolesnika koja su lečena u KCS i koji su otpušeni posle dva negativna PSR-a, ali uz savet da se nastavi kućna izolacija od 15 dana.

Govoreći o pacijentima na respiratoru, doktorka Milošević kazala je da to što je neko na respiratoru pre svega znači da mu je narušena vitalna funkcija.

– Takav pacijent može da bude stabilan u jednom trenutku, ali je to je situacija koja može uvek neprijatno da iznenadi– rekla je doktorka Milošević, dodajući da najmlađi pacijent koji je trenutno na respiratoru ima 35 a najstariji 80 godina.

D.P.

