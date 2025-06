I ove godine se održava tradicionalni Vidovdanski turnir u stonom tenisu

Stonoteniski klub ,,Napad” iz Kruševca će i ove godine održati tradicionalni Vidovdanski turnir u stonom tenisu, te pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće. Prijave su otvorene do 13. juna, dok će se sam turnir održati u kruševačkoj Hali sportova 14. i 15. juna

Prvog dana nastupaju mlađe kategorije, dok će seniori, veterani i rekreativci nastupiti drugog dana. Iz STK ,,Napad” ističu zadovoljstvo što će i ove godine biti domaćini turnira, te da su prošle godine ugostili više od 160 igrača.

Propozicijama turnira predviđeno je da se nastupa pojedinačno. U subotu, 14. juna će se takmičiti mini kadeti i mini kadetkinje (rođeni 2014. ili kasnije), mlađi kadeti i mlađe kadetkinje (rođeni 2012. ili kasnije), kadeti i kadetkinje (rođeni 2010. íli kasnije) i juniori i juniorke (rođeni 2006. ili kasnije).

U nedelju, 15. juna, nastupiće seniori i seniorke, kao i rekreativci u kategorijama: veterani od 40 do 49 godina, potom od 50 do 59 godina. Organizatori ističu da su umesto dosadašnje kategorije od 60 do 69 godina, ove godine uveli dve nove kategorije: od 60 do 64 i preko 65 godina. U bonus kategoriji nastupiće seniori u dublu.

Iz STK ,,Napad” napominju da je pravilima predviđeno da u jednom danu igrač može igrati najviše u dve kategorije, uključujući i dubl. Sistem takmičenja je takav da se pojedinačne kategorije igraju u grupama sa tri ili četiri takmičara, zatim se formira glavna tabla, dok se za dubl odmah igra na glavnoj tabli.

Sve partije se igraju u tri dobijena seta, a ,,svako sa svakim” igra se u sľučaju pet ili manje igrača u kategoriji.

Kotizacija po kategoriji je za prvi dan hiljadu dinara, a drugi dan 1.200 dinara, odnosno po 600 dinara po igraču, a plaća se organizatoru na licu mesta.

Pobednici dobijaju pehare, medalje, diplome i robne nagrade.

Prijave se dostavljaju na e-mail stknapadkrusevac@gmail.com, do 13. jun u 14 časova. Odmah nakon toga biće obavljeno žrebanje, a žreb će biti objavljen najkasnije u petak uveče na klupskom sajtu stknapad.com.