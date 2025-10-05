Hyundai Family Day u petak

Postavljeno: 05.10.2025

Kruševac će 10. oktobra 2025. godine biti domaćin događaja „Hyundai Family Day“, koji će se održati u centru grada, ispred hotela „Rubin“, sa početkom u 12 časova. Manifestacija će trajati do 17 časova i donosi brojne pogodnosti, iznenađenja i zabavu za celu porodicu

Posetioci će imati priliku da iskoriste specijalne popuste do 2.500 evra na kupovinu Hyundai vozila, dok će nagradna takmičenja obradovati kako kupce i vlasnike vozila, tako i sve ostale učesnike. Vlasnici Hyundai automobila moći će da osvoje besplatno redovno servisiranje, dok su za druge posetioce pripremljene vredne nagrade.

Tokom dana biće organizovane i test vožnje svih aktuelnih Hyundai modela, a za najmlađe goste predviđen je poseban kutak za igru i zabavu. Nagradne igre trajaće do 14.30 časova, nakon čega će uslediti proglašenje dobitnika.

Organizatori pozivaju sve sugrađane da se pridruže i ne propuste jedinstvenu priliku da zajedno proslave vožnju, inovacije i zajedništvo.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

