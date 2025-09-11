Humanitarni koncert za Dimitrija Gođevca večeras u Narodnom muzeju

Večeras od 20 časova u Narodnom muzeju Kruševac biće održan humanitarni koncert namenjen šestogodišnjem Dimitriju Gođevcu, dečaku koji boluje od retke bolesti, pantocerebralne hipoplazije tip šest

Ulaz je slobodan, a posetioci će moći da doniraju novčana sredstva za njegovo dalje lečenje u skladu sa svojim mogućnostima. Na sceni će nastupiti violinista Vojin Aleksić i pijanistkinja Iva Vuković, čiji će umetnički doprinos ulepšati veče i pružiti podršku ovom hrabrom mališanu.

Dimitrije boluje od izuzetno retkog genetskog poremećaja, usled kojeg ima epilepsiju i ne može da hoda, govori ili se samostalno hrani, ali uprkos svemu ostaje vedrog duha i donosi osmeh svima koji ga poznaju. Njegovo stanje zahteva svakodnevne terapije, uključujući fizikalne i radne tretmane, defektološki i logopedski rad, kao i korišćenje posebnih ortopedskih pomagala. Pored toga, neophodna su i sredstva za dodatnu dijagnostiku i lečenje u zemlji i inostranstvu, jer troškovi daleko premašuju finansijske mogućnosti porodice.

Humanitarna fondacija „Pokreni život“ pozvala je sve ljude dobre volje da se priključe akciji i doprinesu koliko mogu, kako bi Dimitrije dobio šansu za napredak i kvalitetnije detinjstvo. Svaka pomoć, bez obzira na iznos, značiće veliki korak ka obezbeđivanju neophodnih terapija i medicinske nege, ali i pokazati porodici Gođevac da u svojoj borbi nisu sami.