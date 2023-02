Humanitarni koncert u Kruševačkom pozorištu

U nedelju (19. februara) u Kruševačkom pozorištu, u 19 časova, biće održan humanitarni koncert za prikupljanje sredstava za lečenje Kruševljanina Ivana Šurbanovića. Ulaz je besplatan, a publika će moći po svojim mogućnostima da ostavi dobrovoljni prilog. Organizator ovog humanitarnog događaja je Muzička škola „Stevan Hristić“

Na koncertu će nastupiti nastavnici i učenici svih generacija Muzičke škole, a na repertoaru će, pored solo tačke za svaki instrument koji se uči u ovoj školi, biti i kamerna muzika, kao i horske tačke.

Koncert se organizuje za Ivana Šurbanovića koji boluje od retkog oblika maligne bolesti. Jedini vid terapije za ovu bolest dostupan je na klinici u Frankfutu gde odlazi na svaka tri meseca, do nedavno je to bilo na svakih šest nedelja. Zahvaljujući tim terapijama Ivanu je bolje. Do sada je primio 11 terapija. Za svaki odlazak potrebno je oko 5. 500 evra.

Za one koji žele da pomognu mogu to da učine i uplatom na Ivanov račun :

Dinarske uplate: Ivan Šurbanović, Kruševac, NLB Komercijalna banka

TR 205-9001027806944-35

Devizne uplate: Marija Šurbanović,

PayPal.Me/marijasurbanovic

Milena Popović, nastavnica klavira

