Humanitarna prednovogodišnja akcija u Boljevcu
Postavljeno: 27.12.2025
U susret praznicima humanitarna akcija u Boljevcu, novogodišnji paketići uručeni porodici koja je nedavno ostala bez jednog člana
U susret praznicima gest humanosti i solidarnosti stigao je u selo Boljevac gde su jednoj porodici pogođenoj velikom tragedijom uručeni novogodišnji paketići za decu.
Paketići su uručeni deci sa željom da osete toplinu praznika i da im se bar na trenutak vrati osmeh na lica.
Ova humanitarna akcija podseća da su solidarnost, empatija i ljudskost vrednosti koje treba negovati tokom cele godine.
Akciju je realizovalo udruženje „Marko Cara Milanović” iz Kaonika u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.
Foto: Screenshot YouTube RTK
