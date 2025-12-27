Humanitarna prednovogodišnja akcija u Boljevcu

U susret praznicima humanitarna akcija u Boljevcu, novogodišnji paketići uručeni porodici koja je nedavno ostala bez jednog člana

U susret praznicima gest humanosti i solidarnosti stigao je u selo Boljevac gde su jednoj porodici pogođenoj velikom tragedijom uručeni novogodišnji paketići za decu.

Paketići su uručeni deci sa željom da osete toplinu praznika i da im se bar na trenutak vrati osmeh na lica.

Ova humanitarna akcija podseća da su solidarnost, empatija i ljudskost vrednosti koje treba negovati tokom cele godine.

Akciju je realizovalo udruženje „Marko Cara Milanović” iz Kaonika u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.

Foto: Screenshot YouTube RTK