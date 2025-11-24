Hronični pacijenti i saobraćajne nezgode u fokusu Hitne pomoći

Tokom vikenda za nama u ambulanti je zabeležen 161 pregled, a na terenu 56, dok je za sedam dana ambulanta primila 367 sugrađana, a ekipe sun a terenu intervenisale 123 puta

U ambulanti su medicinsku pomoć zatražili hronični kardiovaskularni pacijenti i pacijenti koji boluju od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća.

– Kardiovaskularni pacijenti su imali tegobe u vidu povišenog krvnog pritiska, nelagodnosti u grudima i osećaja ubrzanog i nepravilnog rada srca. Pacijentima koji boluju od hroničnih bolesti pluća nisu odgovarali vlažni vremenski uslovi, pa su imali tegobe u vidu gušenja – istakla je načelnica Službe hitne medicinske pomoći dr Milica Marjanović.

Aktuelne su i respiratorne infekcije kod kojih se pacijenti žale na povišenu telesnu temperaturu, bol u grlu, kašalj, slabost i malaksalost.

– Na terenima smo imali pacijente sa neurološkim tegobama sa manifestacijama akutnog ishemijskog moždanog udara i takve pacijente, nakon inicijalnog zbrinjavanja od strane naših ekipa, upućivali smo na dalju dijagnostiku i lečenje na Odeljenje neurologije Opšte bolnice Kruševac Bile su dve saobraćajne nezgode u kojima su povređene dve osobe i koje su nakon zbrinjavanja od strane naše ekipe transportovane na Odeljenje hirurgije – dodaje načelnica.

Savet lekara: hronični pacijenti bi trebalo da redovno uzimaju svoju propisanu terapiju, osim toga, oni, ali i svi ostali da imaju raznovrsnu ishranu sa što više voća i povrća, a takođe je obavezna i velika opreznost u saobraćaju.