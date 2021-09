Hrana, brašno i kućna hemija najugroženijima (VIDEO)

Crveni Krst Kruševac u saradnji sa Službom mesnih zajednica i ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podelio je 500 prehrambenih paketa, 500 higijenskih paketa i 5000 kilograma brašna u 42 seoske mesne zajednice. Juče su paketi uručeni meštanima Trmčara

Ovo je četvrti put kako se organizuje podela paketa pomoći, a sekretarka „Crvenog krsta“ Kruševac, Emina Todorović, mišljenja je da je ovakva pomoć značajna za ugrožene seoske porodice i zadovoljna time što je broj porodica koji je primio pomoć ove godine udvostručen.

– Na osnovu prethodnog višegodišnje iskustva, ovakav vid pomoći znači našim ljudima, pogotovo pred nadolazeće hladne zimske dane – izjavila je ona.

U odnosu na prethodnu godinu kada je pakete primilo 250 porodica, ove godine ta brojka se podigla na 500. Emina Todorović smatra da je ove godine podeljeno dovoljno paketa pomoći, a akciju su pomogli JKP Kruševac, „Vodovod“ Kruševac i preduzeće „Ide Voz“.

Paketi su juče podeljeni na teritoriji Mesne zajednice Trmčare. Dodeli je prisustvovao i šef Službe mesnih zajednica, Goran Milić, koji je rekao da se raduje što je ova služba učestvovala u akciji pomoći najugroženijima u seoskim sredinama.

Za Mesnu zajednicu Trmčare predviđeno je 13 paketa. Jedan od njih dobio je i Milomir Milovanović (91).

– U paketu ima konzervirane hrane, sredstva za higijenu i brašna. Hvala na svemu što sam dobio – kazao je on.

Milomir živi sam, i iako u poodmaklim godinama, sam sprema hranu. Hleb , ipak, ne može da mesi, pa će gas, kako nam je rekao, uprkos dobijenom brašnu, kupovati.

– Ja brašno ne koristim, ne mogu da mesim, a hleb kupujem. Ovo brašno što sam dobio daću snaji, ona živi tu blizu – dodao je on.

Paket je dobio i njegov komšija Milovan Milojević (63) koji je do skoro živeo sa sa majkom. Majka je nedavno umrla, pa i Milovan živi sam.

– Pomoć mi mnogo znači, teško mogu da odem do prodavnice, do Kruševca. Ne znam kome najviše da se zahvalim, omladini koja mi je donela pakete ili organizatorima – rekao je on.

Milojević hranu ne sprema, već kupuje gotovu, tako da mu je konzervirana hrana dobrodošla.

Brašno koje je dobio, međutim, vratio je nazad da ga daju drugima. Iako je vrlo zahvalan na paketu, on skreće pažnju da su njemu potrebna pre svega drva za ogrev za hladne zimske dane, ali i neka osoba koja bi mu pomagala u kući.

– Pomažu meni i iz sela šta mogu. Najteže mi je da nabavim drva za ogrev, ne znam kome da se obratim – zaključio je on.

Osim ove akcije, „Crveni krst“ sporadično organizuje i druge kojima se obezbeđuju sredstva. Najavljena je i raspodela deterdženata korisnicima na svim punktovima narodne kuhinje, takođe u toku je priprema paketa za seoska staračka domaćinstva, koji će biti podeljeni u oktobru u okviru tradicionalne akcije „Sunčana jesen života“.

L.S.