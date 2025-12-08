Hram Svetog Jovana Krstitelja u Orašju: Mesto pomirenja braće Milutina i Dragutina Nemanjića

Na oko devet kilometara severozapadno od Varvarina, na blagom uzvišenju, podno planine Juhora i Blagotina, kraj Kalenićke reke, nalazi se crkva Svetog Jovana Krstitelja. Nakon višegodišnjeg rata za vlast, baš tu su se, prema predanju, izmirila dvojica braće – Dragutin i Milutin Nemanjić. Ova svetinja je sve do 1813. godine bila manastir, metoh manastira Kalenića. Od tada je parohijska crkva

Piše: Ognjen Milićević

U okolini Varvarina bile su formirane ljudske zajednice još u vreme starčevačke kulture. O načinu sahranjivanja najstarijih stanovnika ovih krajeva zaključujemo na osnovu nekropole koja je otkrivena u selu Obrež. O Tribalima kao najstarijim stanovnicima na ovim prostorima pišu i helenski istoričari Herodot i Tukidid (5. vek p. n. e.). U blizini Varvarina se nalaze brojni arheološki lokaliteti, a najvažniji su: nekropola u mestu Đerđelin, praistorijsko naselje i nekropola u mestu Selište, nekropola u mestu Gornji Katun, ostaci rimskog utvrđenja u mestu Selište i ostaci utvrđenja i trobrodne bazilike (ranohrišćanske crkve) u mestu Maskare.

Predanje o nastanku imena sela

Naziv sela po predanju potiče od znatnog broja stabala oraha kojih i danas ima. Orašje se ubraja u najstarija naselja Temnića, o čemu svedoče brojni lokaliteta sa tragovima naseljenosti iz praistorijskog perioda kao što su lokaliteti: Klisura (pronađene urne ), lokalitet Grobljište (pronađeni tragovi ljudskih kostiju u velikom broju) i lokalitet Čukarak (pronađeni ostaci 3 keramička suda iz bakarnog doba, mlađi eneolit, faza Ostrikovac).

Prilike u Srbiji u vreme vladavine kralja Milutina

Abdikacijom kralja Dragutina, 1282 i Deževskim sporazumom, Srbija je podeljena na tri dela: kralj Milutin vladao je starim i centralnim srpskim zemljama (Raškom); Dragutin je i dalje nosio kraljevsko zvanje, sa dodatkom Sremski. Pod Sremom se tada podrazumevala oblast između Save i Drine- današnja Mačva i Kolubara. Beograd je tada po prvi put ušao u sastav srpske države. Iako je Dragutinova rezidencija bila u Debrcu, on je prvi srpski vladar koji je povremeno rezidirao u Beogradu. Kraljica Jelena je upravljala Zetom, Trebinjem, Plavom i Gornjim Ibrom. Pokušavajući tada da izbalansira porodične kraljevske i vladarske odnose na teritoriji srpskih zemalja, Danilo II piše da ona pokazuje izuzetne osobine brižne majke koja svoje sinove savetuje, od njih zahteva slogu i daje svoj blagoslov. Razmišljajući trezveno, suočena sa primerima borbe za prevlast u svom vremenu, a i ranije, kraljica Jelena, obraćajući se sa poukama svojim sinovima – kraljevima, kaže: „Deco moja ljubljena u Gospodu, vama govorim, a vi slušajte razumno reči moje i ne odbacite pouke vaše matere, sećajte se da ste porod i vaspitanje hrišćanske vere i naroda blagovernoga…“, gde posle nabrajanja potrebe za dobrim delima, u završnici svoje pouke – besede ističe neophodnost bratske ljubavi i sloge: „Zato i ja vama govorim vazljubljena moja deco, … Radi toga javljam vam ove reči da ostanete u ljubavi. … A brat koga brat pomaže, jeste kao tvrd i visok grad.

Provizantijska politika Milutina kosila se sa Dragutinovom politikom oslanjanja na Ugarsku. To su razlozi zbog kojih 1301. godine izbija sukob između Milutina i Dragutina. Građanski rat Dragutina i Milutina trajao je sve do 1312. godine, kada su pod pritiskom Srpske pravoslavne crkve i ariepiskopa Danila Banjskog, braća započela pregovore. Pregovori su završeni uspešno.

Obnovljene su odredbe Deževskog sporazuma vezane za to da Dragutinov sin Vladislav, zbog smrti drugog Dragutinovog sina Urošica (oko 1306. godine), nasleđuje Milutina posle njegove smrti.

Dragutinu je vraćen i Rudnik, kojeg je zauzeo Milutin, a manastir Banjska je uzdignut na nivo povlašćene igumanije u povelji koju su izdala i potpisala oba kralja. Beograd je bio srpski sve do Dragutinove smrti 1316. godine. Oblasti Mačve, Braničeva i grad Beograd je Dragutin dao da nasledi njegov sin Vladislav, dok se Dragutin pred smrt zamonašio i umro kao monah Teoktist.

Uvidevši priliku da preotme te oblasti, kralj Milutin je spremio vojsku i tokom marta 1316. krenuo je u napad. Ubrzo je uspeo da zauzme oblast Mačve i Braničeva. Na ovo nije gledao blagonaklono ugarski kralj Karlo Robert, koji je smatrao te oblasti svojim posedom. Kralj Robert je već 1318. godine počeo da sprema koaliciju protiv kralja Milutina. Naredne godine Ugari zauzimaju Beograd.

Podizanje svetinje

U srednjem veku je Levač igrao važnu ulogu u životu srpske države. Kralj Milutin se nakon desetogodišnjeg ratovanja protiv Dragutina (1301-1312) na mestu današnjeg Orašja miri sa bratom i na mestu pomirenja podiže manastir na temeljima starije svetinje (po nazivu lokaliteta Manastirski prnjavor moglo bi se pretpostaviti da je na ovom mestu od davnina postojalo naselje i manastir. U prnjavorima su živeli najamni radnici, koji su obrađivali nekada ogromna manastirska imanja. Takva naselja postojala su kod manastira Sveti Roman i na Fruškoj Gori).

Predanje koje svedoči da je kralj Milutin bio ktitor hrama u Orašju je bilo vrlo živo u 19. veku, kada je crkva u Orašju više puta obnavljana. Tada je iznad južnih vrata na ploči napisano: Seй hramь vozdiže serblem kralь Milutinь. Prilikom poslednjeg živopisanja, između 1867. i 1869, portret kralja Milutina, u prvoj zoni zapadnog zida, gde tradicionalno stoje ktitorske kompozicije, potpisan je: Sti Miltinь kralь serbski vladašet 1282. do 1321.

Na osnovu arhitektonskog rešenja možemo reći da crkveni hram ima sličnosti sa Ivkovačkom crkvom, Svetim Nikolom u Braljini i Trškom crkvom. Za ovaj tip crkava naša istorija arhitekture nema još odgovora kada su nastale. Sveti Nikola u Braljini se pominje u ravaničkoj povelji. Za Tršku crkvu pouzdano znamo da je sagrađena krajem 13. veka. Narodna tradicija sve njih vezuje za kralja Milutina.

Na nadgrobnom spomeniku uzidanom u potporni zid severoistočno od crkve prikazana je osoba koja drži štap oblika slova T. Sasvim je izvesno da je nadgrobnik obeležavao grob nekog igumana.

Prema turskom popisu iz 1516. selo Orašje u Levču je timar Davuda Abdulaha, Danišmenda Abdulaha i Mustafe benaka sa 80 kuća a među stanovnicima sela javlja se i Ismail sin popa benak (poseban status hrišćanina koji je nedavno primio islam i uživa poreske olakšice čak i u odnosu na druge muslimane) i Hamza sin popa benak.

Rušenje i obnova svetinje

„Po patrijarhu Arseniju“, nakon velike seobe Srba 1689. svetinju su razrušili Turci, kako svedoči natpis iz vremena živopisanja (19. vek). Iz manastira Vitovnice tada su izbegla dva monaha, iguman Visarion i Stefan, i to zajedno sa ravaničanima. Orašje nastavlja da živi i pod Turcima u 16. i 17. veku, što je i zabeleženo u turskim popisima Levča iz 1595/96. u defteru za ovčarinu, gde se selo navodi kao Oraše. Kada je selo opustelo nemamo pouzdanih podataka, ali se to dogodilo najverovatnije pre 1719. godine. O njemu nema pomena u izvorima iz vremena austrijske vladavine ovim krajevima u prvoj polovini 18. veka.

Isti natpis beleži da je hram u Orašju obnovljen 1797. To je delo bratstva manastira Kalenića, čiji će metoh ostati do pretvaranja u parohijsku crkvu. Opustelo selo i zapušteni manastir počinju da se bude tek 1766. godine, kada monah Vasilije, iguman manastira Kalenića šalje monahe da obnove staru crkvu u Orašju, koja je potom i postala metoh Kalenića. Orašje će ostati metoh Kalenića sve do 1813, kada je pretvoren u mirsku crkvu.

U crkvi Svetog Jovana u Orašju tokom Prvog srpskog ustanka bilo je prihvatilište za ranjenike. Joakim Vujić tvrdi da je crkva nakon propasti Prvog srpskog ustanka razorena i popaljena od Turaka. Manastir je posetio i hajduk Veljko Petrović 1810. godine, neposredno pre Varvarinskog boja, radi nekog važnog dogovora sa igumanom Rafailom. U ovom selu je pred crkvom 1815. godine pročitano pismo kneza Miloša u kome je pozvao narod na ustanak, te je doneta odluka da se i Temnićani dignu na ustanak. U borbu su ih poveli knez Mileta Radojković i Nikola Mandrda. Na početku Drugog srpskog ustanka pred njom pop Ognjen narodu čita pismo u kome poziva na otpor protiv Turaka.

Iz Vujićevog putopisa vidi se da je 1826. godine ovo mirska crkva sa sveštenikom Radovanom Vasiljevićem. U natpisu koji je tada postojao kaže se da je knez Jefta iz Obreža patosao manastir i otkupio dveri (januara 1812.). Crkva je tada bila živopisana. Na mestu gde je bio natpis koji je video Joakim Vujić, danas stoji drugi, koji govori da je od 1867. do 1869. nanovo prekrivena slikama, koje nisu u fresko tehnici. Ovaj živopis sačuvan je do danas. Stariji živopis primećuje se na izvesnim mestima. Naročito se u severnoj konhi ispod tankog sloja opažaju starije slike, koje nisu rađene fresko tehnikom. Na jednom mestu gde je opao malter na severoistočnom pilastru potkupolnog prostora primećuje se crvena bordura starijeg živopisa.

Počeci obrazovanja u Orašju počinju 1847. godine, kada je u manastirskoj kući pored crkve Svetog Jovana Krstitelja radila škola, gde je učitelj Popović Milosav učio decu iz Orašja, Bačine, Izbenice, Cernice i ostalih okolnih mesta sve do preseljenja u Bačinu. Sve do 27. januara 1911. godine oraška deca su pohađala nastavu u Bačini, pa su Orašani bili primorani da od vlasti traže dozvolu da sazidaju školu za svoju decu, što je i učinjeno.

Priprata je iz vremena Obrenovića. Zvonik, koji sada čini celinu sa hramom, dozidan je 1956, i osvećen 1957. od episkopa šumadijskog Valerijana. Obimnija obnova spoljašnjeg dela crkve vršena je 1977, a 1986. je prepokrivena bakrom.

Iznad zapadnog portala danas se nalazi mozaički lik Svetog Jovana, rad M. Mladenovića iz 1992. godine.

Za živopis u Orašju Predrag Pajkić kaže da je rađen u baroknom duhu sa tradicionalnim postvizantijskim elementima. Ikonostas je iz druge polovine 19. veka. Godine 1992. na mestu današnjeg magacina za ostavu severozapadno od crkve prilikom iskopavanja pronađena je masovna grobnica, ali nije utvrđeno iz kog je vremena.

Parohijski dom podigao je 1968. prota Mihailo Dašić. Stara crkvena kuća pretvorena je u salu za narod 1994, u vreme sveštenika Petra Pantića, koji je 1993. na parohiji u Orašju nasledio svoga oca, protojereja Slavoljuba Pantića, paroha oraškog od 1972. U Orašje 1994. dolazi današnji sveštenik, jerej Bratislav Petrović. U sastavu ove parohije su Izbenica (hram Pokrova Presvete Bogorodice), Suvaja (hram Vaznesenja Gospodnjeg) i Cernica.

Pokraj hrama nalazi se izvor mineralne vode poznate kao Oraški seljak.

U porti hrama održavaju se slikarske kolonije, saborovanje i pesničko – dramska prinošenja.

Foto: Wikipedia