Na padinama Jastrepca nalazi se jedna od svetinja Mojsinjskih planina – hram Svetog Arhangela Gavrila u Velikom Šiljegovcu. O ovoj crkvi je do sada u više navrata pisao sveštenik Dragić Ilić koji je o ovoj svetinji objavio i posebnu monografiju. U srednjem veku na ovom mestu postojao je manastir. Hram je posvećen blagovesniku našeg spasenja, velikom slugi Božjem, jednom od sedam velikih anđela (arhanđela ili serafima) koji stoje najbliže Bogu i prenosiocu radosnih vesti od Starog do Novog zaveta, Arhangelu Gavrilu. Najveća i najradosnija vest koju je Arhangel Gavrilo javio je vest o Vaskrsenju Hristovom. Sabor Svetog Arhangela Gavrila praznuje se 8. aprila i 26. jula

Lokaliteti i crkvišta u Velikom Šiljegovcu

Arheološka istraživanja nedvosmisleno ukazuju da je atar današnjeg Velikog Šiljegovca bio nastanjen još u praistoriji. U Velikom Šiljegovcu, na lokalitetu Selište pronađen je lokalitet iz starijeg gvozdenog doba. Smešten je sa leve strane puta Veliki Šiljegovac – Kaonik, u dolini Ribarske reke. Keramički materijal pripada gvozdenom dobu i srednjem veku.

Na mestu zvanom „Ćukovac” ima ostataka „Džidovskog” groblja. Kada je pred Drugi svetski rat vršena priprema za zidanje nove crkve, jer je stara bila od prostog materijala i ruinirana, onda se prilikom ravnanja i nivelisanja terena naišlo na ostatke groblja. Kosti su pokupljene i smeštene u zajedničku grobnicu. Nova crkva Pokrova Presvete Bogorodice podignuta je na starim temeljima, 1942. godine. Prezidana je i sređena u periodu od 1975. do 1980. godine, a osveštao je maja 1980. godine Episkop niški, gospodin Irinej.

Na mestu današnje crkve Svetog Petra i Pavla, kod kuća Aleksića, nalazio se ostatak crkvišta iz srednjeg veka. Crkva je pripadala sinajskim kaluđerima, a zadužbina je kneza Lazara.

Srednjovekovni manastir Svetog Arhanđela u Šiljegovcu

Na području Velikog Šiljegovca postojao je srednjovekovni manastir: „Manastir Svetog Arhanđela u nahiji Zagrlata nalazio se između Velikog Šiljegovca i sela Belasice. Manastirsko imanje je 1536. obrađivao jedan kaluđer, a u vreme popisa 1575/6. i 1584. godine manastir je bio pust.” I danas tu postoji crkva Svetog Arhangela, a za ostatke starije crkve zna se da su bili posvećeni Svetom Arhangelu. U turskim defterima se isti manastir pominje pod još jednim nazivom, koji se najverovatnije može pročitati kao Uljak, a upisan je uz selo, koje se može čitati kao Belogošte. Sigurno je u pitanju današnji hram Svetog Arhangela Gavrila, koji je podignut još u srednjem veku.

Prvi pomen Velikog Šiljegovca u istorijskim izvorima

U povelji pisanoj u Žiči, knez Lazar i patrijarh Spiridon, 2. marta 1382. godine prilikom osnivanja manastira Drenče po prvi put pominju Šiljegovac kao naselje. U pomenutoj povelji ktitori daruju manastiru: „na Rasini selo Tulare, i selo Lukare, i dvor Naupari s pridvoricom, i Lomnicu, i selo Sezemče, i selo Slatinu, i selo Mađere i Vlahe Šiljegovačke sa zaseocima i međama na Zagrlatiju, i trgna Moravi s brodom.” Naselje se vrlo brzo razvijalo. Godine 1434. Stefan, sin Đurđa Brankovića, pred povlačenje u Smederevo podigao je svoju zadužbinu – Hram Pokrova Presvete Bogorodicena na Ćukovcu, koji je od tog vremena dva puta preziđivan.

U vreme Prvog srpskog ustanka naselje je bilo na mestu zvanom „Selište” i „Veliki Lug”. Na tim mestima i danas ima ostataka zidina. Žitelji nekoliko kuća u Velikom Šiljegovcu, u kojima je 1813. godine živelo sedam rodova, verovatno su doseljeni u vreme Prvog srpskog ustanka, čim je Karađorđe očistio Srbiju od Turaka. Tada je granica između Turaka i tek oslobođenog dela Srbije bila na planini Jastrebac.

Obnova hrama 1844/5. godine

U Velikom Šiljegovcu na mestu zvanom Staro crkvište narod je prinosio molitvu Bogu sve do 1844. godine. Tada su Veliko – šiljegovčani, sa žiteljima 27 okolnih sela, na tom mestu započeli obnovu crkve Svetog Arhangela Gavrila. Tim povodom narod je uputio molbu mitropolitu Petru Jovanoviću za podizanje hrama, 31. maja 1844. godine, preko namesnika bugar – moravskog Stojana Popovića.

Predanje o biranju lokacije za obnovu hrama 1844. godine, je zabeležio u Letopisu crkve Svetog Arhangela Gavrila sveštenik Đorđe Vučković, paroh velikošiljegovački: „U groblju šiljegovačkom postojala je kapela posvećena Svetom Arhangelu Gavrilu. Prilikom donošenja odluke o podizanju nove, veće crkve, rešeno je da se ista zida na čistini van groblja, a ne na temeljima stare okružene grobovima.”

Izgradnju hrama Svetog Arhangela u Velikom Šiljegovcu predvodili su sinovci starešine manastira Svetog Romana arhimandrita Save Petrovića – sveštenici VasilijeStojković i Miloje Jovanović. Oni su bili prvi đaci svetoromanske manastirske škole koju je osnovao njihov stric.

Pri hramu Svetog Arhanđela postojao je opštinski dom u kome je, jedno vreme, živeo sveštenik Miloje Jovanović. On je kasnije napravio kuću, na svojoj parohiji, u Zebici, selu koje je bilo najbliže hramu Svetog Arhanđela u Velikom Šiljegovcu.Tu je živeo sa porodicom do kraja života u narodu poznat kao pop Miloje Zebički. Sahranjen je sa južne strane crkve Svetog Arhangela Gavrila u Velikom Šiljegovcu.

Izgradnja hrama u Velikom Šiljegovcu ostala je upamćena u narodu. Pisac Sreten Dinić je zabeležio: „Kad je građena crkva veliko – šiljegovačka 1843. godine majstor iz Prilepa, koji je još nije ni počeo bio da zida, doneo je parče negašena kreča iz sela Boljevca, više Ribarske Banje, za probu i kao neki predavač bacio ga pred sakupljeni narod i sunuo na njega vodu. Narod se zgranuo od čuda kad je video kako parče kamena sagoreva od vode, puca i raspada se, jer dotle nije znao ni za kakvu upotrebu kreča. Kad je Crkvu počeo da kreči majstor, seljaci su ga pitali: „Da li to radiš da bolje drži toplotu?“. Dugo godina posle toga samo se crkva videla bela od kreča u selu i nijedna zgrada više. I, tek, 1865. godine, kada je škola podizana u selu prvi je predsednik opštine okrečio svoju kuću od zaostalog školskog kreča.“

Crkva Svetog Argangela Gavrila u Velikom Šiljegovcu zidana je u periodu od 1844. do 1845. nakon čega ju je, na zahtev mitropolita Petra Jovanovića osveštao kruševački okružni protojerej Josif Popović, 1846. godine. Za izgradnju hrama je angažovan neimar Petar Đorđević iz Ohrida. On je podigao i crkvu u Trsteniku.

Hram Svetog Arhangela Gavrila u Velikom Šiljegovcu podignut je od čvrstog materijala, kao jednobrodna podužna građevina bez zvonika, sa polukružnim pevnicama i polukružnom oltarskom apsidom na istoku. Današnja priprata crkvi je pridodata u dvadesetom veku, 1991-96. godine, o čemu svedoči i natpis postavljen u untrašnjosti hrama, iznad zapadnih vrata. Crkva je danas, kao i nekad, omalterisna i okrečena u belo. Danas je prostorna koncepcija hrama izmenjena dodavanjem priprate koja se po arhitekturi i svedenoj dekoraciji uklapa u izgled prvobitnog hrama. U unutrašnjosti se priprata sastoji iz jednog traveja i zasvedena je poluobličastim svodom kao i ostatak hrama. Od sredine devetnaestog veka jednobrodni hramovi bez zvonika podižu se ređe, pretežno u seoskim sredinama, udaljenim od gradskih centara i njihovog uticaja o čemu svedoči i hram Svetog Arhangela Gavrila u Velikom Šiljegovcu.

Prvobitni enterijer crkve Svetog Arhangela Gavrila u Velikom Šiljegovcu danas nam je poznat jedino zahvljujući izveštaju Pavla Vasića koji je bio angažovan od strane Narodnog muzeja u Kruševcu da sa svojom ekipom istraživača obiđe teren oko Kruševca. U njegovom izveštaju o velikošiljegovačkoj crkvi od 6. oktobra 1962. godine se danas nalaze dragoceni podaci o ikonostasu iz 1883. godine i živopisu iz 1884. godine. Prvobitni ikonostas i živopis nisu više deo enterijera šiljegovačkog hrama. Njihov autor je bio kruševački slikar Nastas Tomić. Sadašnji živopis nastao između 1988. i 1998. zamenio je prvobitni živopis i delo je slikara Miodraga Tomića.

Konačno, 26. marta 1846. godine prota Josif obavestio je mitropolita da je na Blagoveštenje 25. marta 1846. položio antimins i po prvi put saborno služio liturgiju.

U vreme osvećenja hrama pri njemu su služila trojica sveštenika: Vasilije Stojković, Miloje Jovanović i Simeon Teodorović. Preko mitropolita Petra 1854. godine nabavljene su crkvene knjige iz Rusije. Na Mineju za januar štampanom 1876. u Moskvi stoji zapisano: „Ove knjige pokloni ovoj crkvi uvaženi G. Mitropolit Mihajlo. Da ga Bog dugo poživi“.

Parohijani su septembra 1848. godine mitropolitu za sveštenika predložili klirika Milana Mihailovića iz Orašja u Temniću koji je poreklom bio iz Šiljegovca. Oktobra 1848. mitropolit je prihvatio ovu molbu i rukopoložio ga.

Sveštenik Milan Mihailović sahranjen je sa severne strane hrama Svetog Arhangela. Sreten Dinić je svojevremeno zabeležio: „Jedini pre njega (prote Avrama Jovanovića) što se spominju kao dobri sveštenici bili su pop Milan Šiljegovački, otac popa Ljube Mihailovića Đuniskog, i pop Vasa Jovanović Šiljegovački, umro 1884. godine“.

Crkva Sv. Arhangela Gavrila u Velikom Šiljegovcu 1859. pripadala je eparhiji užičkoj. Pri šiljegovačkoj crkvi bile su 1874. tri parohije: đuniska, sušička i šiljegovačka. Prva školska zgrada sazidana je u Velikom Šiljegovcu 1865. godine. Pre otvaranja škole pismenosti su se ljudi učili u manastiru Sveti Roman.

Stradanje prote Avrama Jovanovića 1917. godine

Paroh u Velikom Šiljegovcu bio je Avram Jovanović, sveštenik rođen u Sekuriču oko 1843. godine. Završio je osnovnu školu, nižu gimnaziju i Bogosloviju. Rukopoložen je za sveštenika 18/30. oktobra 1867. godine. On je osnovao crkvenu biblioteku pri hramu Svetog arhangela Gavrila. Prota Avram je imao i svoju privatnu biblioteku. Ona je uništena od strane komunista krajem Drugog sveskog rata. Prota Avram je imao i svoju privatnu biblioteku. Jedna od retkih sačuvanih knjiga prote Avrama je Zemljedjelsko Gazdinstvo, čast prva, Ratarstvo za srbskog Zemljedjelca, koju je napisao A. Nikolić. Štampana je u Beogradu 1853. godine. U njoj stoji posveta: „Avramu Jovanoviću, učeniku četvrtog razreda Bogoslovije, za dobro učenje i vladanje, po rešenju Sovjeta Bogoslovijskago, 29. maja 1867. godine u Beogradu. Rektor Bogoslovije Arhimandrit Teodosije Mraović”.

Ona je uništena od strane komunista krajem Drugog svetskog rata. Knjige, fotografije, arhivska građa… spaljene su na lomači pred svešteničkom kućom Jovanovića u centru Velikog Šiljegovca. Prota Avram mučenički je postradao od Bugara u Prvom svetskom ratu. Iako je ostao kod kuće, kao i svi starci, da čuva kuću i unučad i parohijanima čita molitve i održava veru u Boga, neprijatelj je našao načina da i njega ukloni sa ovoga sveta. Dok su bili Austrijanci u Šiljegovcu nije se osećala opasnost bar za život nejači. Čim su došli Bugari – nastali su crni dani. Vojska je počela da pali kuće, ubija i siluje žensku čeljad. Patrole austrijske uhvatile su protu Avrama Jovanovića u Zdravinju i sprovele ga u Kruševac. Molbe Kruševljana da se prota Avram ne predaje Bugarima nisu ništa pomogle. U rano jutro, 28. februara 1917, prota Avram sproveden je za Prćilovicu, a prekonoć je bio ubijen na mostu aleksinačkom i bačen u Južnu Moravu. Zemljoradnik Milan Dinić iz Velikog Šiljegovca je zabeležio poslednje reči prote Avrama: „Svršeno je. Uzmi ovaj krst i knjige moje i odnesi ih domu mome. Bog neka uteši sve pa i moje… Amanet vam ostavljam, da ljubite svoju veru i Srpstvo. Zbogom!“ Tako je završio mučenički svoj život u 74. godini veliki čovek svojega doba, najveći patriota svoje otadžbine, najbolji sveštenik što ga je Veliki Šiljegovac mogao imati, prota Avram Jovanović. Bog da mu podari rajsko naselje i večan mu pomen među njegovim parohijanima.

Spomenik palim žrtvama za vreme Prvog svetskog rata iz Velikog Šiljegovca osvećen je 21. jula 1922. godine. Radio ga je Karlo Bertoto u Beogradu. Na njemu je upisano 200 imena. Prvo je ime prote Avrama.

Pored crkve podignuta je zvonara 1975. godine. Crkvena sala podignuta je 1980. godine, a na mestu stare parohijske kuće podignuta je nova, koja je završena 2014. godine.

Danas je ova svetinja sedište velikošiljegovačke parohije koja obuhvata sela: Veliki Šiljegovac, Bojince, Zebicu i Malu Reku. U hramu služi paroh protojerej Bratislav Vukićević.

Litrgija se u hramu služi nedeljom i praznikom.

Pokraj svetinje nalazi se izvor lekovite vode.

