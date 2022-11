Hospitalizacija oca „odložila“ isključenje deteta iz škole

Zaključak disciplinske komisije, na osnovu koga bi Nastavničko veće glasalo o isključenju deteta iz trsteničke škole zbog učešća u incidentu koji se dogodio toj školi, nije potpisan od strane učenika, odnosno, oca koji zasedanju komisije nije prisustvovao zbog hitne hospitalizacije. Samim tim, nema ni konačne odluke o konkretnim merama

Kako nezvanično saznajemo u toj školi, otac jednog od tri učenika Tehničke škole, koji su 9. novembra učinili nasilje nad profesorkom engleskoj jezika, a o čijem slučaju je juče trebalo da se raspravlja na disiplinskoj komisiji, neposredno pre zasedanja doneo je potvrdu o hitnoj hospitalizaciji.

– Sat vremena pre zasedanja, otac je doneo potvrdu da hitno mora na bolničko lečenje. Predložili smo mu da prvo prisustvuje zasedanju, što je on odbio – kažu u toj školi.

Kako objašnjavaju, pored roditelja i deteta, zasedanju bi prisustvali i pedagog, psihoilog i dva člana kolektiva, a na osnovu mišljenja koje bi bilo doneto, Nastavničko veće bi glasalo o meri za tog učenika.

Iako je učenik odbilo da potpiše zaključak komisije bez prisustva oca, nastavničko veće je ipak održalo sednicu na kojoj je jedoglasno izglasano da se dete isključi iz škole.

– Čeka se odluka direktora , što u ovom trenutku verovatno nije moguće uraditi, je je tome trebalo da prethodi zasedanje disciplinske komisije čije zaključke je trebalo da potpiše i otac, odnosno, učenik – navode u školi, dodajući da je rok za pokretanje disciplinskog postupka do 30 dana, da je neizvesno da li će otac deteta do tada izaći iz bolnice.

Profesorka koja je pretrpela nasilje od učenika je na bolovanju, a kako kažu njene kolege, u lošem je psihičkom stanju.

– U kontaktu smo sa njom, čujemo se telefonom, trudimo se da ne pominjemo nemili događaj, ali kad god se to pomene, njoj zadrhti glas. Jasno je da je još ivek pod velikim stresom i budite sigurni da mi kao kolege nećemo odustati od toga da oni koji su za to krivi budu i sankcionisani. Ono što nas dodatno motoviše da istrajemo je to što su uz nas sve kolege širom Srbije, što imamo njihovu podršku – kaže jedan od kolega.

Podsećamo, 9. novembra ove godine trojica učenika Tehničke škole u Trsteniku počinili su nasilje nad profesorkom. Vređali su je, nakon čega joj je jedan od učenika izmakao stolicu na kojoj je sedela. Profesorka je pala, čemu su se učenici smejali, a ceo incident snimili su mobilnim telefonom. Snimak je završio na društvenim mrežama. Jedan od učenika, učesnika u incidentu, u međuvremenu se ispisao iz te škole.

U kruševačkom Višem javnom tužilaštvu formiran je predmet u vezi sa incidentom, i uzet je u razmatranje po hitnom postupku. Predmet je formiran nakon što je Tužilaštvo dobilo izveštaj trsteničke policije o pomenutom događaju.

D.P.