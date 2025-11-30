Hormoni i zdravlje u modernom dobu: Kako tempo života remeti ravnotežu

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem hormona i endokrinog sistema, složenog skupa žlezda koje proizvode hormone. Ovi hemijski glasnici upravljaju gotovo svakim aspektom našeg života, od rasta i razvoja, preko metabolizma i reproduktivnih funkcija, do regulacije raspoloženja i emocionalne stabilnosti. U današnjem brzom svetu, gde stres, neredovna ishrana i manjak sna postaju pravilo, a ne izuzetak, hormonska ravnoteža sve češće biva narušena. Razumevanje njenog značaja i prepoznavanje simptoma na vreme, može biti presudno za očuvanje zdravlja

Piše: Jovana Stefanović

Hormoni su tihi regulatori našeg tela, a njihov sklad je ključni za optimalno funkcionisanje. Kada dođe do poremećaja, posledice mogu biti ozbiljne, od hroničnog umora i gojaznosti do metaboličkih i autoimunih bolesti, poput dijabetesa i poremećaja štitaste žlezde. Statistike pokazuju da broj osoba sa endokrinim disbalansom raste iz godine u godinu, a sve češće se i mladi suočavaju sa simptomima koji su donedavno bili tipični za stariju populaciju.

Zbog toga je edukacija o hormonima i pravovremeni pregledi kod stručnjaka od izuzetnog značaja.

– Savremeni način života ostavlja dubok trag na zdravlje čoveka, a endokrini sistem je jedan od prvih koji reaguje. Endokrinologija se bavi hormonima, odnosno supstancama koje, iako se luče u vrlo malim količinama, imaju ogroman uticaj na sve funkcije našeg organizma, kao što su energija, raspoloženja, metabolizam, rast, plodnost i otpornost na stres – započeo je dr Igor Savović, endokrinolog.

Doktor Igor Savović, endokrinolog

U poslednjih nekoliko godina zabeležen je značajan porast endokrinih poremećaja, posebno bolesti štitaste žlezde i dijabetesa tipa 2. Sve češće se dijagnostikuju i tumori hipofize, insulinska rezistencija koja nastaje kao posledica neadekvatne ishrane, sindrom policističnih jajnika, prevremena ovarijalna insuficijencija kod mladih žena, osteoporoza i tumori nadbubrežne žlezde. Pojedini oblici, poput insulinske rezistencije, mogu se u potpunosti preokrenuti promenom životnih navika, dok ignorisanje simptoma vodi ozbiljnim komplikacijama.

– Bolesti štitaste žlezde danas su među najčešćima, naročito bih naglasio da se javljaju kod oba pola, gotovo podjednako. Najčešće su autoimunog porekla, a uzroci mogu biti i deficit joda u ishrani, kao i upotreba određenih lekova, poput amiodarona ili litijuma. Istraživanja iz 2024. godine pokazuju da stres ne može direktno uticati na funkciju štitaste žlezde, već to čini posrednim mehanizmima – objasnio je dr Igor i dodao da su simptomi na koje treba obratiti pažnju: hronični umor, neobjašnjiv gubitak ili dobitak težine, pospanost ili nesanica, zimogrožljivost ili preterano znojenje, promene raspoloženja, suva koža, lomljivi nokti i opadanje kose, sve u zavisnosti od toga da li u krvi ima previše ili premalo hormona štitaste žlezde. Pravovremeni odlazak endokrinologu i jednostavna laboratorijska analiza mogu otkriti problem dok je još u početnoj fazi, kada je lečenje najefikasnije.

Prema njegovim rečima hormoni ne poznaju ni pol, ni godine. Njihov uticaj prostire se na svaki segment ljudskog organizma, od detinjstva do pozne starosti. Kada je hormonski sistem usaglašen, čovek ima energije, dobrog je raspoloženja i snažnog imuniteta, ali kada se ta ravnoteža poremeti, posledice se mogu odraziti i fizički i psihički.

– Kod muškaraca sve češće viđamo smanjen nivo testosterona, poremećaj masnoća, insulinsku rezistenciju i gojaznost. Zabrinjavajuće je što se ovi problemi javljaju i kod mlađih muškaraca, što jasno pokazuje koliko stil života utiče na endokrini sistem. Kao što kod žena postoji menopauza, tako i kod muškaraca postoji takozvani involutivni hipoandrogenizam. Važno je to otkriti na vreme i po potrebi nadoknaditi hormone, naravno uz prethodnu dijagnostiku i isključenje kontraindikacija. Kod žena se, pet godina nakon poslednje menstruacije, savetuje kontrola gustine kostiju, dok se kod muškaraca ta analiza preporučuje rutinski posle 70. godine života, ili ranije ukoliko imaju prelome, dugogodišnji dijabetes, terapiju kortikosteroidima, epilepsiju, hronične bolesti bubrega, ili primete smanjenje telesne visine. Osteoporoza, često zanemarena bolest, može biti prvi pokazatelj hormonskog disbalansa, i jednako pogađa oba pola – naglasio je dr Savović.

Hormonski sistem funkcioniše kao složen mehanizam u kome svaki deo ima svoju ulogu i odgovornost. Kada se poremeti samo jedan segment, posledice mogu odjeknuti u različitim delovima organizma. Zato lečenje ne podrazumeva samo otklanjanje simptoma, već traženje uzroka i uspostavljanje nove harmonije između različitih sistema u telu. Samo takav pristup može doneti trajne rezultate. Lečenje hormonskih poremećaja često zahteva multidisciplinarni pristup.

– Lečenje često podrazumeva i saradnju sa drugim specijalistima, prvenstveno ginekolozima, urolozima, kao i ostalim granama interne medicine i nutricionistima, jer hormoni utiču na ceo organizam. Najveći izazov u praksi je motivisati pacijente da menjaju životne navike, jer nijedna terapija ne može u potpunosti da nadoknadi ono što telo samo može da postigne zdravim načinom života – istakao je.

Hronični stres remeti lučenje kortizola, što dalje utiče na štitastu žlezdu, polne i nadbubrežne hormone. Kada se tome dodaju loša ishrana, neredovni obroci i manjak sna, telo gubi sposobnost da održava ravnotežu. Poremećaji sna posebno imaju ogroman uticaj na hormonsku osovinu, jer upravo tokom noći dolazi do regeneracije i regulacije hormona rasta, insulina i kortizola. Zato su kvalitetan san, umerena fizička aktivnost i redovna ishrana neophodni za dobro funkcionisanje hormona. Male, ali dosledne promene u svakodnevnim navikama daju dugoročne rezultate, dok ignorisanje simptoma često vodi u hronične bolesti.

– Prevencija je ključ zdravlja. U savremenom društvu, gde tempo života diktiraju obaveze, rokovi i stalni pritisci, prevencija postaje najvažniji oblik brige o sebi. Najbolji način da sačuvamo hormonsko zdravlje jeste da vodimo računa o sebi. Uravnotežena ishrana, redovno kretanje, dovoljno sna i kontrola stresa imaju neprocenjiv značaj. Endokrini sistem voli ravnotežu, svaka krajnost, bilo u hrani, tempu života ili emocijama, vremenom može narušiti zdravlje. Preventivni pregledi, makar jednom godišnje, najbolja su investicija u sopstveno zdravlje. Kada su hormoni u ravnoteži, i telo i duh su u skladu. Briga o hormonima nije samo medicinsko pitanje, već i pitanje svesti, navika i odnosa prema sebi. Ulaganje u hormonsko zdravlje znači ulaganje u kvalitet života – u snagu, energiju, stabilnost i dugovečnost – zaključio je dr Igor.

Savremena medicina neprestano otkriva nove načine da produži život i očuva zdravlje, ali istinski napredak leži u sposobnosti čoveka da oslušne sopstveni organizam. U današnje vreme vraćanje pažnje na osnovne vrednosti postaje najpouzdaniji put ka unutrašnjem skladu. Briga o zdravlju nije trenutna odluka, već trajan odnos prema sebi koji se gradi iz dana u dan, u malim izborima koji čine veliku razliku.