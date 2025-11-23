Hor „Biser“ sutra daruje publici veče pesme i tradicije

Postavljeno: 23.11.2025

Kruševac će u ponedeljak biti domaćin posebnog muzičkog događaja, celovečernjeg koncerta hora „Biser“, koji će pod nazivom „Od bisera grana“ biti održan u Kruševačkom pozorištu sa početkom u 20 časova

Ovaj nastup je prilika da publika uživa u radu hora koji već više od dve decenije neguje vokalnu tradiciju i doprinosi kulturnom životu grada. Hor „Biser“, osnovan 2004. godine, poznat je po predanom radu, istrajnosti i želji da svaku svoju numeru izvede sa emocijom i posvećenošću.

