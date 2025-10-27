Hitna: Za nedelju dana obavljeno 537 pregleda

Tokom vikenda za nama u ambulanti Službe hitne medicinske pomoći zabeleženo je 172 pregleda, a na terenu 47. Za prethdonih sedam dana ambulantu su posetila 408 pacijenta, dok su dežurne ekipe intervenisale 129 puta

Ove brojke su dosta povećane u odnosu na prethodnu sedmicu, kada je bilo ukupno 452 pregleda.

– Tokom protekle nedelje javljali su se pacijenti koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća i kardiovaskularni pacijenti, a takođe našu pomoć su potražili i onkološki pacijenti koji svojom terapijom nisu mogli da kupiraju svoje tegobe. Aktuelne su i respiratoene virusne infekcije. Nažalost i tokom vikenda dogodili su se i saobraćajni udesi gde su dve osobe teže povređene i nakon zbrinjavanja od strane naše ekipe transportovane su na odeljenje Hirurgije Opšte blnice Kruševac – rekla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.

Savet lekara: redovno uzimanje propisane terapije, posebno kod hroničnih pacijenata, slojevito oblačenje i oprez u saobraćaju.