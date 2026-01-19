Hitna: Preko 500 pregleda za sedam dana

Tokom proteklih sedam dana zabeleženo je 519 pregleda u Službi hitne medicinske pomoći, od toga je bilo 357 pregleda u ambulanti i 162 intervencije na terenu, a samo za vikend je 62 puta intervenisano na terenu i 142 pregleda je obavljeno u ambulanti

Hladno vreme, poledica, ali i trenutno postojanje virusa i gripa pojačali su gužve i povećali bim posla kod svih zdravstvenih službi.

– I ovog vikenda imali smo povećan broj pregleda u ambulanti. Javljali su se hronični kardiovaskularni pacijenti, jer zbog hladnog vremena dolazi do sužavanja krvnih sudova i posledično do povećanja krvnog pritiska. Pacijentima koji boluju od opstruktivnih bolesti pluća ne pogoduje povećana vlažnost vazduha, pa su im tegobe bile u vidu nedostatka vazduha i gušenja. Akutne respiratorne virusne infekcije i dalje su aktuelne, koje se manifestuju sekrecijom iz nosa, bolom u grlu, povišenom telesnom temperaturom, opštom slabošću i malaksalošću. Bio je i saobraćajni udes u subotu u prepodnevnim satima, kada je došlo do povređivanja pešaka. Dijagnostikovane su mu lakše povrede, pa je nakon adekvatne intervencije ekipe SHMP transportovan u Opštu bolnicu Kruševac radi dalje dijagnostike i lečenja.Dijagnostikovane su i povrede kod starijih osoba u kućnim uslovima. Najčešće je dolazilo do povreda kuka i ekstremiteta.

Savet lekara:

Hronični pacijenti redovno da uzimaju svoju propisanu terapiju, a kod pogoršanja tegoba da zatraže pomoć lekara i uz pomoć i savet lekara da koriguju propisanu terapiju. U početku, kod akutnih respiratornih infekcija, primenjivati simptomatsku terapiju, temperaturu snižavati preparatima brufena i paracetamola i piti dosta tečnosti u vidu toplih napitaka.