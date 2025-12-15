Hitna pomoć: Vikend za nama obeležile saobraćajne nezgode

Proteklog vikenda je Služba hitne medicinske pomoći obavila ukupno 154 pregleda, od toga 111 u ambulanti i 43 na terenu, dok je tokom cele sedmice zabeleženo 345 pregleda kod dežurnih lekara, a 143 intervencija na terenu

Ambulantu su najčešće posećivali hronični kardiovaskularni pacijenti i oni koji boluju od opstruktivnih bolesti pluća. Tegobe kardiovaskularnih pacijenata su bile glavobolje, aritmije i tegobe u grudima, sve to kao posledica neregulisanog krvnog pritiska. Pacijenti koji boluju od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća žalili su se na gušenje i nedostatak vazduha.

Aktuelne su i respiratorne virusne infekcije, povišena telesna temperatura, „grebanje u grlu“, sekrecija iz nosa, slabost i malaksalost.

– Tokom vikenda bile su i dve intervencije na javnim mestima, gde je pružana pomoć alkoholisanim licima, a i ovaj vikend obeležile su saobraćajne nezgode. U Velikom Šiljegovcu, 13.12. u 00h i 30 min su bile četiri osobe povređene, dve odrasle i dva deteta, svi su nakon naše pomoći, zbog težine povreda, transportovani na odeljenja hirurgije i ortopedije. U Gornjem Stepošu, 14.12. u 11h i 55 min, takođe četiri osobe, lakše povređene, pa su nakon našeg inicijalnog zbrinjavanja transportovane u Urgentni prijem radi dalje dijagnostike i lečenja i u Kukljinu, 14.12. u ranim večernjim časovima dve osobe, lakše povređene – istakla je Milica Marjanović, načelnica Službe.

Savet lekara: Hronični pacijenti da redovno uzimaju svoju terapiju. Kod povišene telesne temperature primenjivati antipiretike tek kada telesna temperatura pređe 38°C, uzimati što više tečnosti, vitamina, svežeg voća i povrća. Velika opreznost u saobraćaju, voziti odmoran.

Kako je vreme slava i praznika, umerenost u hrani i konzumiranju alkohola.