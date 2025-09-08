Hitna pomoć tokom vikenda imala povećan obim posla

Postavljeno: 08.09.2025

Tokom protekle nedelje Služba hitne medicinske pomoći u Kruševcu obavila je 417 pregleda u ambulanti i 133 intervencije na terenu. Tokom proteklog vikenda zabeleženo je 182 pregleda u ambulanti i 53 intervencije na terenu

Veći deo pacijenata činili su hronični bolesnici, prvenstveno hipertoničari i osobe sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća.

U ambulanti su pomoć potražili pacijenti zbog uboda insekata – osa ,pčela i stršljena. Tokom nedelje bilo je i nekoliko saobracajnih nesreća gde su učesnici imali lake telesne povrede pa su nakon intervencia ekipa Službe hitne medicinske pomoći zbrinjavani u Urgentni prijem – istakla je Milica Marjanović, načelnica Službe hitne medicinske pomoći.

Pored redovnih intervencija, dežurne ekipe su bile aktivno uključene u obezbeđivanje motokros manifestacije „Open day“ u Globaru, koja je protekla bez potrebe za medicinskom intervencijom.

J.S.

