Hitna pomoć: Tokom sedam dana obavljeno čak 554 pregleda

Prethodne sedmice broj pregleda u Službi hitne medicinske pomoći bio je povećan, pa je od ukupno 554 pacijenta 402 pomoć potražilo u ambulanti, dok je 152 zbrinuto na terenu. Tokom vikenda zabeležena su 192 pregleda u ambulanti i 75 intervencija na terenu

U ambulantni su pomoć zatražili prvenstveno hronični pacijenti koji boluju od kardiovaskularnih bolesti i od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća, kao i pacijenti koji imaju akutne respiratorne infekcije.

– Prethodne nedelje, a naročito u vikendu za nama, imali smo povećan broj pregleda u ambulanti i intervencija na terenu. Intervenisali smo na javnim mestima kod pacijenata koji su doživeli kolapse, takođe intervencije su bile i kod pacijenata koji su bili u alkoholisanom stanju, koji su nakon naše intervencije transportovani u Urgentni prijem na dalju detoksikaciju. Zabeleženi su i saobraćajni udesi, gde su pacijenti zbrinuti na terenu ili, zbog težine povreda, transportovani u Urgentni prijem radi dalje dijagnostike i lečenja – objasnila je dr Milica Marjanović, načelnica Službe hitne medicinske pomoći.

Savet lekara: Hroničnim pacijentima se savetuje redovno uzimanje propisane terapije, a kod pogoršanja tegoba da medicinsku pomoć potraže od svog izabranog lekara ili u Službi hitne pomoći. Pomotom je neophodan svakodnevno veliki oprez u saobraćaju, shodno otežanim vremenskim prilikama, kao i da vozači budu odmorni i fokusirani na ono što rade. Pošto je vreme slava, savetuje se i umerenost u hrani i konzumiranju alkohola.