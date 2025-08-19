Hitna pomoć: Sve više ujeda stršljenova!

Tokom proteklog vikenda služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kruševac zabeležila je značajan porast intervencija

Kako je izjavio doktor Miloš Sarić, ekipe su imale ukupno 270 ambulantnih pregleda, dok su 56 puta izlazile na teren kako bi pružile pomoć pacijentima kojima je bila neophodna urgentna medicinska intervencija.

Najčešći razlozi javljanja građana bili su različite zdravstvene tegobe, među kojima su se posebno izdvojile alergijske reakcije, problemi povezani sa naglim promenama vremena, kao i razne povrede. Dr Sarić je skrenuo pažnju na to da je u prethodnoj nedelji primećen povećan broj pacijenata sa ujedom stršljenova. Kako je naglasio, ujed ovih insekata može biti veoma opasan, naročito za osobe koje su sklone jakim alergijskim reakcijama, pa je važno da građani budu oprezni i da se u slučaju simptoma odmah obrate lekaru.

Zbog promenljivih vremenskih uslova i današnje niže temperature u odnosu na prethodne dane, dr Sarić je uputio i savet hroničnim bolesnicima. On je naglasio da osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima posebno treba da vode računa o svom zdravlju i da redovno koriste propisanu terapiju, jer nagle oscilacije u temperaturi mogu izazvati pogoršanje njihovog stanja.

Na kraju, lekar je podsetio da je važno da građani prate svoje zdravstveno stanje i na vreme potraže pomoć stručnjaka, kako bi se izbegle ozbiljnije posledice.