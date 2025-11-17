Hitna pomoć: Saobraćajni udes, porođaj i pregledi hroničnih

Postavljeno: 17.11.2025

Tokom prethodna dva dana broj pregleda u ambulanti iznosio je 101, dok je broj pregleda na terenu bio 51, a tokom cele sedmice 356 sugrađana je potražilo pomoć dežurnih lekara, dok su ekipe na terenu intervenisale 147 puta

U subotu, oko 22 sata, dogodio se saobraćajni udes u Đunisu, u kojem su dve osobe povređene i koje su, nakon intervencije ekipe Hitne pomoći, transportovane u Opštu bolnicu Kruševac na dalju dijagnostiku i lečenje.

U ambulanti su se javljali pacijenti koji boluju od hroničnih bolesti, prvenstveno kardiovaskularni pacijenti i pacijenti koji boluju od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća. Pomoć Hitne pomoći zatražili su i onkološki pacijenti koji, zbog redovne terapije, nisu mogli da ublaže svoje tegobe, a tu je i jedna lepa vest, u utorak u jutarnjim časovima, u sanitetskom vozilu, uz asistenciju ekipe, obavljen je porođaj. Rođen je dečak, a kako saznajemo, majka i dete su dobro – istakla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.

Kako se najavljuje pogoršanje vremenskih prilika, zahlađenje i padavine, očekuje se pojava tegoba kod hroničnih pacijenata.

Savet lakara: redovno uzimajte svoju terapiju, a u slučaju pogoršanja obavezno se javite svom izabranom lekaru ili zatražite medicinsku pomoć u Službi hitne pomoći.

Tokom prethodne sedmice rođene 24 bebe

