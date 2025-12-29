Hitna pomoć: Povećan obim posla

Postavljeno: 29.12.2025

Služba hitne medicinske pomoći je tokom prethodna dva dana evidentirala 186 pregleda u ambulanti i 80 pregleda na terenu dok je tokom cele protekle sedmice pregledano 427 pacijenata u ambulanti, a bilo je i ukupno 156 intervencija na terenu

Ovo odeljenje imalo je povećan obim posla poslednjih dana, a samo u subotu je bilo čak 27 intervencija na terenu.

– U prepodnevnim satima, dogodila se i tragedija u kojoj su tri lica tragično izgubila život, a naše ekipe su, na žalost, samo mogle da konstatuju smrtne ishode. Intervenisali smo i kod saobraćajnih nesreća, ali na svu sreću povređenima su dijagnostikovane lakše telesne povrede, pa su zbrinuti na terenu ili prevezeni, u prisustvu i pratnji naših ekipa, na dalju dijagnostiku i tretman u Urgentni prijem. Pri ambulantnim pregledima dijagnostikovana su hitna stanja infarkti miokarda i akutni moždani ishemični udari – rekla je dr Milica Marjanović, načelnica.

Dežurnim lekarima su se javljali i pacijenti sa povišenom telesnom temperaturom kao posledicom respiratornih infekcija, stanjima sličnim gripu. Simptomi kod takvih pacijenata su groznica, osećaj ekstremne hladnoće, povišena telesna temperatura (39–40 °C), bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu, glavobolja, opšti umor, kašalj, kijanje i vlaženje očiju.

Za prevenciju aktuelnih respiratornih infekcija i dalje se preporučuju vakcinacija i higijena.

Kako nam predstoje novogodišnji praznici, lekari savetuju umerenost u hrani i konzumaciji alkohola, kao i poštovanje zakonskih normi kod upotrebe pirotehničkih sredstava.

